Украина Мэрия Ирпеня дала новую квартиру олимпийской призерше, подарившей "призовую" квартиру тренеру

2021-08-26 11:39

Чудеса бывают! Мэрия города Ирпень Бучанского района Киевской области решила подарить олимпийской призерше-украинке, борцу вольного стиля Ирине Коляденко еще одну квартиру. 

Как сообщает 5 канал, таким образом администрация города отреагировала на информацию о том, что Коляденко отдает ранее подаренную ей недвижимость своему тренеру Владимиру Яременко.

Спустя всего несколько часов после публикации в соцсети спортсменке позвонили из горсовета Ирпеня и сказали, что дарят еще одну квартиру.

"Решили с нашим городом, с нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам", - объяснил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

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