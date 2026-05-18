Спорт Збірну України з футболу вперше в історії очолив іноземний тренер - італієць Андреа Мальдера

2026-05-18 14:41

Андреа Мальдера став новим головним тренером національної збірної України. Кандидатуру італійського фахівця затвердив Виконавчий комітет УАФ за поданням Комітету національних збірних.

Контракт із Мальдерою розрахований на два роки з опцією пролонгації. Вперше в історії національну команду України очолив іноземний спеціаліст.

Також повідомлялося у ЗМІ, що до тренерського штабу Андреа Мальдери в збірній України приєднаються Паскуале Каталано, Тарас Степаненко та Володимир Єзерський.

Упродовж тренерської кар’єри Андреа Мальдера працював асистентом головного тренера в низці європейських клубів, зокрема в італійському Мілані, англійському Брайтоні та французькому Марселі.

Останнім місцем роботи фахівця був Марсель, де він працював помічником Роберто Де Дзербі з 1 липня 2024 року по 11 лютого 2026 року. Раніше повідомлялося, що Мальдера разом із Де Дзербі міг перейти до Тоттенгема, однак цього не сталося.

Окремо варто відзначити його роботу в збірній України, де з 2016 по 2021 рік Мальдера входив до тренерського штабу Андрія Шевченка як асистент головного тренера.

