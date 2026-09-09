Спорт Головний тренер збірної Андреа Мальдера звернувся до фанатів українською мовою

2026-09-09 10:28

Головний тренер національної команди України Андреа Мальдера звернувся до шанувальників України українською мовою. Італійський фахівець закликав фанатів підтримати команду під час найближчих домашніх зустрічей Ліги націй.

"Усім привіт! До наших матчів Ліги націй залишилося менше місяця. Нам дуже потрібна ваша підтримка, адже перемогти ми можемо лише разом. Тому купуйте квитки за лінком і приходьте на стадіон у жовтому", - зазначив Мальдера.

Зазначається, що наступні номінально домашні матчі українська команда проведе у словацькій Трнаві. 2 жовтня команда Мальдери зустрінеться з Північною Ірландією, а 5 жовтня - з Угорщиною. Обидва поєдинки відбудуться на стадіоні імені Антона Малатинського.

Для вболівальників також доступний єдиний абонемент на обидва матчі. Відповідно до даних квиткового сервісу, вартість такого абонемента коливається від 40 до 167 євро.

Перед двома домашніми зустрічами на українську збірну чекають виїзні матчі. 25 вересня синьо-жовті зіграють з Угорщиною в Будапешті, а 28 вересня зустрінуться з Грузією в Тбілісі. Ці матчі стануть першим випробуванням для України в новому розіграші Ліги націй.