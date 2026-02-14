Спорт Відставка Томаса Франка з посади головного тренера Тоттенгема обростає скандальними подробицями

2026-02-14 13:31

Керівництво Тоттенгема оголосило про відставку свого головного тренера Томаса Франка. Данський спеціаліст керував "шпорами" майже рік.

За даними The Athletic, гравці команди позитивно сприйняли це рішення, оскільки багатьом не подобався стиль гри Франка. Крім того, колектив "шпор" вважав, що особа тренера не відповідала статусу великого клубу.

Також The Telegraph повідомляє, що колишній наставник був одержимий Арсеналом і часто порівнював Тоттенгем з "канонірами", що викликало роздратування серед гравців.

Зазначається, що Енджа Постекоглу футболісти більше полюбили: вони уважніше слухали його поради та виявляли більше поваги до тренера, ніж до Томаса.

Тепер Тоттенгем шукає нового тренера. Один із можливих варіантів - повернення колишнього наставника.

