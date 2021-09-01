Мир Объявлена точная дата выхода Windows 11 а также ее возможности и условия для бесплатных обновлений

2021-09-01 14:21

Компания Microsoft объявила дату выхода операционной системы Windows 11, а также условия обновлений.

Как указано в корпоративном блоге компании, новая ОС выйдет 5 октября 2021 года. Бесплатное обновление до 11 версии будет поэтапным. Сначала оно будет доступно только для новых устройств, а потом для уже существующих. При этом учитываться будет соответствие аппаратного обеспечения всем требованиям, которые влияют на процесс обновления.

"Мы ожидаем, что все подходящие устройства получат возможность бесплатного обновления до Windows 11 к середине 2022 года. Если у вас есть компьютер с Windows 10, который соответствует требованиям для обновления, Центр обновления Windows сообщит вам, когда оно станет доступно. Вы также можете проверить, готова ли Windows 11 для вашего устройства, перейдя в Параметры > Центр обновления Windows и выбрав пункт Проверить наличие обновлений", - указано в сообщении.

Уже известно, что Windows 11 обладает новым дизайном и звуками. Меню Пуск в ней расположено в центре экрана. Чат Microsoft Teams интегрирован в Панель задач. В ней есть технологии DirectX12 Ultimate, DirectStorage и Auto HDR. А Xbox Game Pass for PC или Ultimate, которые предоставляют доступ к более чем сотне игр. В это ОС улучшены возможности цифрового пера, сенсорного и голосового ввода.