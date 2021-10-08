Мир Windows 11 уже доступна для скачивания - как самостоятельно переустановить систему

2021-10-08 15:47

Американская корпорация Microsoft сделала доступной для скачивания новую операционную систему Windows 11.

По данным медиа, обладатели недавно приобретенных компьютеров с установленной Windows 10 могут самостоятельно уже сейчас без дополнительных трат обновить операционную систему до Windows 11. Остальные пользователи устройств с Windows 10 будут постепенно получать предложение обновить ПО, если их компьютеры отвечают минимальным системным требованиям.

"Мы ожидаем, что всем подходящим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине 2022 года", — заявили в Microsoft.

Напомним, 14 октября 2025 года Microsoft прекратит поддержку Windows 10 – чуть больше, чем через 10 лет после первого представления операционной системы. 

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