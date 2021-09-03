Курьезы фото Навчальним закладам заборонили проводити перевірку нижньої білизни школярок

2021-09-03 22:12

У корейських школах протягом дового часу діяло правило, що забороняє дівчаткам носити мереживну або кольорову білизну, дозволялося тільки білу і найпростішу. Таким чином, заборона повинна була змістити фокус на навчання і встановити однаковість серед всіх учнів. Перевірку здійснювали щодня.

Останнім часом заборони, що стосуються зовнішнього вигляду були піддані критиці, так як вони перешкоджають самовираженню. Жорсткі правила на початку 2000 року дозволяли вчителям бити і ображати тих, хто не носив шкільну форму або мав найменший відступ від прийнятого зовнішнього вигляду.

В ході проведеного опитування з'ясувалося, що понад 400 дівчаток в даний час почуваються приниженими, так як перевірка відповідності нижньої білизни здійснюється чоловіками.

Однак деякі навчальні заклади не збираються послаблювати заборони, тому що вважають їх уже усталеною традицією. Перевірка кольору і фактури нижньої білизни не має ніякої юридичної сили, а значить директор школи може не дотримуватись рекомендацій уряду.