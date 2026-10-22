Світ У Туреччині заборонили соціальним мережам надавати послуги дітям до 15 років

2026-10-22 14:37

У Туреччині заборонили соціальним мережам надавати послуги дітям віком до 15 років. Відповідне положення опублікували в офіційному віснику країни. Нові правила зобов’язують платформи перевіряти вік користувачів і блокувати реєстрацію підлітків. Про це повідомляє Bloomberg.

Для перевірки віку під час створення акаунта компанії повинні використовувати спеціальний токен підтвердження через державну систему електронних послуг Туреччини. Правила набудуть чинності 1 листопада. Вони стали продовженням законопроєкту, ухваленого турецьким парламентом у квітні.

Перевірку віку власників уже наявних акаунтів мають завершити до 31 березня 2027 року. Облікові записи користувачів, яким не виповнилося 15 років, потрібно буде закрити.

Для підлітків від 15 до 17 років передбачено окремі обмеження. Їхні акаунти за замовчуванням будуть приватними, а контент фільтруватимуть. Також їм не показуватимуть персоналізовану рекламу й не дозволятимуть вести прямі трансляції. Платформи повинні будуть запровадити технічні засоби, які унеможливлять створення знімків екрана в таких акаунтах.

Крім того, соцмережі зобов’яжуть надати батькам інструменти контролю за акаунтами. Вони дозволятимуть змінювати налаштування, обмежувати час користування платформами та підтверджувати платні операції.

За порушення вимог платформи можуть оштрафувати на суму до 3% глобальної виручки. Також законодавство Туреччини передбачає заборону реклами та обмеження пропускної здатності інтернету для порушників.