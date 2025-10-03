Світ В школах ЄС учням початкових класів повністю заборонять використання мобільних телефонів

2025-10-03 16:44

У Данії більшість партій парламенту досягла домовленості про заборону використання мобільних телефонів протягом дня для школярів початкових класів. Про це повідомляє DR.

Нововведення можуть запровадити вже з 2026/2027навчального року. Школярам початкових класів не було дозволено діставати свої мобільні телефони під час уроків та занять після основної частини навчального дня.

За даними Міністерства у справах дітей та освіти, рішення буде стосуватися усіх класів початкової школи та гуртків, та усіх типів портативних пристроїв з доступом до інтернету - крім шкільних планшетів і комп’ютерів.

Для окремих категорій учнів, яким певні застосунки в телефоні потрібні для відстеження показників здоров’я чи навчання, передбачили винятки.

Крім того, школи зобов’язали закрити доступ через свою WiFi-мережу до соцмереж та ресурсів, куди діти не повинні мати доступу - онлайн-магазинів, стримінгових та ігрових платформ, онлайн-казино і сайтів для дорослих.

Також школи заохочують "в цілому критично оцінити необхідність екранів у процесі навчання" і принаймні у початковій школі віддавати перевагу традиційним форматам навчання.

Домовленості передував звіт комісії з питань здорового способу життя і тривала дискусія.

За даними дослідження данського Міносвіти за осінь 2024 року, кожен третій учень 6-8 класів визнає, що відволікається від навчання через мобільний телефон, попри те, що абсолютна більшість шкіл так чи інакше прописали у правилах заборону користуватись телефоном під час уроків задля розваги.