Життя До Умані з'їжджаються тисячі паломників-хасидів - у містізадіяно посилені заходи безпеки

2025-09-17 11:28

До Умані з'їжджаються паломники-хасиди на святкування одного з найважливіших юдейських свят - Рош га-Шана. За даними поліції охорони Черкащини, загалом очікується прибуття близько 30-35 тисяч паломників.

Як зазначили у міськраді Умані, у місті діють посилені заходи безпеки. Правоохоронці працюють у режимі цілодобового чергування на вулицях та поблизу культових споруд, ключових об’єктів інфраструктури та місць перебування паломників.

У місті запроваджено низку обмежень: заборонено продаж алкоголю й піротехніки, запроваджено контроль транспорту на в’їздах до міста, а також регулюється рух транспорту на окремих ділянках доріг.

Зокрема, в'їзд транспорту буде заборонено на окремі ділянки:з траси М-30 на вулиці Дерев’янка та Горіхова;з села Родниківка - на вулицю Павлова.

Проїзд дозволено з посиленим контролем за такими напрямками:з трас М-30 та М-05 - на вулиці Дерев’янка, Інтернаціональна, Михайлівська, Вокзальна, Визволителів;з сіл Городецьке та Родниківка - на вулиці Городецька, Максима Залізняка та Київська.

В'їзд на вулицю Визволителів дозволено лише паломникам-хасидам.

За словами піар-директорки Міжнародного доброчинного фонду імені рабі Нахмана Анастасії Баришнікової, в місті почали встановлювати блокпости та відеокамери навколо кварталу паломництва, передає Суспільне. Працівники будуть проходити за перепустками з перевіркою поліції. А паломники можуть оплачувати туристичний збір вже з 16 вересня.

Як повідомляє посольство України в Ізраїлі, відбулася розмова між керівником Національної поліції України Іваном Вигівським та міністром національної безпеки Держави Ізраїль Ітамаром Бен Гвіром на тему підготовки до цьогорічного паломництва хасидів в м.Умань.

"Головною темою бесіди стала підготовка до цьогорічного паломництва хасидів в м.Умань та координація зусиль з підготовки та забезпечення заходів правопорядку у місцях скупчення прочан", - йдеться у повідомленні.

Сторони домовились у тісній співпраці узгоджувати необхідні заходи під час паломництва та координувати дії безпосередньо на місці.

Вигівський подякував ізраїльському колезі за взаєморозуміння та наголосив на важливості залучення достатніх сил правопорядку ізраїльської сторони для зміцнення спроможностей українських правоохоронців, враховуючи виклики та загрози спричинені російською збройною агресією.

2025-го року свято зустрічатимуть із 22 до 24 вересня.