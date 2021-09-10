Детали Состоялся ІV фестиваль классической музыки «Mariupol classic - 2021»

2021-09-10 13:35

За десять фестивальных дней прозвучали академические и современные произведения от Вивальди до музыки «Queen», выступили оркестры и музыканты из разных уголков Украины, а также из Франции, Швеции и Японии.

Первый «Mariupol Classic» состоялся в 2018 году и был приурочен к открытию камерной филармонии. Примечательно, что это первая новая филармония, которая появилась в Украине за все время независимости. Нынешний фестиваль «Mariupol Classic» прошел при поддержке Украинского культурного фонда. Напомним также, что в этом году Мариуполь был объявлен «Большой культурной столицей Украины». И в рамках этой программы был представлен целый ряд различных культурных инициатив «Диалог на языке искусства».

Открыла четвертый по счету «Mariupol Classic» «Хоровая магия «Орея» в исполнении одного из самых титулованных коллективов Украины - хора житомирской филармонии. Концерт проходил в Драматическом театре. Специально для мариупольцев хор исполнил лучшие композиции из своего репертуара за все 35 лет существования.

Изюминка мариупольского фестиваля классической музыки – концерты под открытым небом, что особенно приятно теплым сентябрьским вечером в городе, расположенном на берегу моря. Причем организаторы феста устроили две концертные площадки.

Одна сцена была расположена прямо под стенами Драматического театра на Театральной площади. Здесь выступил молодежный симфонический оркестр «YsOU», который основала дирижер с мировым именем Оксана Линив. Дирижировал концертом Сергей Нестерук. Оркестр исполнил «Космическую симфонию» С. Туркевич. Музыку сопровождал видеоряд, созданный на основе полотен Сони Делоне, художницы-абстракционистки, которая родилась в Украине и покорила Париж. В финале концерта музыканты исполнили фрагмент «Юпитер» из симфонической сюиты «Планеты» Густава Хольста, написанной в начале ХХ века.

Еще один уникальный концерт - «Ночь в опере», состоявший на Театральной площади, был приурочен ко дню рождения легендарного Фредди Меркьюри. Программа – соединение классических арий и рок-музыки «Queen». На сцене играл оркестр Харьковской филармонии под руководством Юрия Янко. Также выступили украинские оперные певцы мирового уровня, солисты Национальной оперы Украины Алла Позняк (меццо-сопрано), Тетьяна Ганина (сопрано), Николай Шуляк (тенор), Дмитрий Агеев (бас).

А завершила программу концерта премьера сюиты «Ночь в опере». Любители творчества «Queen» знают, что так назывался один из альбомов культовой рок-группы. Зрителям представили целое симфоническое действие - в сопровождении оркестра на виолончели играл солист Александр Пириев. Новое произведение было основано на мелодиях песен «Queen» - в нем то завуалировано, то очень четко угадывались известные хиты. В один момент публику поразил голос Фредди Меркьюри. Затем его песню продолжила виолончель. Словно так и должно быть - шоу продолжается, «Ночь в опере» снова звучит.

Но, наверное, самая необычная концертная площадка Мариуполя под открытым небом, подобной которой наверняка нет нигде больше в Украине, - это в стенах бывшей хоральной синагоги. Она была построена в 1864 году. В 90-е годы прошлого века в здании, которое давно к тому времени нуждалось в ремонте, из-за сильного снегопада рухнула крыша. Сегодня остались только стены с давно выбитыми окнами. Памятник архитектуры несколько лет назад было решено превратить в привлекательный культурный объект Мариуполя.

В рамках «Mariupol classic» здесь состоялось несколько концертов. Сначала выступил «Kyiv Mozart Quartet», в воставе которого - ведущие музыканты ансамбля «Киевские солисты». Эти артисты покорили мастерством исполнения многие страны мира. Затем в стенах бывшей синагоги прозвучали «Времена года» композитора Антонио Вивальди. Солировал Назарий Пилатюк (скрипка) в сопровождении камерного оркестра «Ренессанс» мариупольской филармонии. А еще зрители смогли послушать концертную программу лучшей вокальной группы по версии All American Entertainment Awards - джаз-секстета «МanSound».

В зале камерной филармонии мариупольцы смогли послушать последнюю программу Мирослава Скорика. В концерте «Скорик-Мусоргский» (последний утвержденный и сформированный самим композитором проект), приняла участие выдающаяся украинско-шведская пианистка Наталья Пасечник, сыгравшая «Вариации на шведскую тему», которые именно ей посвятил Скорик, а также победитель более 30 международных конкурсов японский саксофонист Кента Игараши.

Завершился фестиваль концертной программой «Мagic SAХ» с участием французского саксофониста № 1 Клода Делангля, одного из самых выдающихся саксофонистов современности. Также в концерте участвовал известный аккордеонист Игорь Саенко, исполняющий произведения великих композиторов на уникальном инструменте – бандонеоне, и ансамбль солистов «NotaBene».

Всего в «Mariupol classic – 2021» выступили с концертными программами 4 симфонических и камерных оркестров, 8 коллективов и исполнителей с мировым именем. А сразу по завершении фестиваля классической музыки начался театральный, на который съехались коллективы со всей Украины. В общем, Мариуполь – теперь точно обязателен для посещения всех любителей искусства и туризма.