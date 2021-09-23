Курьезы Футбольный тренер Хохлов подал в суд на Facebook из-за постоянной блокировки его фамилии

2021-09-23 12:47

Бывший футболист, а сейчас тренер ФК «Ротор», Дмитрий Хохлов подал в суд на соцсеть Facebook за регулярную блокировку его фамилии. Он оценил моральный ущерб в 150 млн.

Как отмечается, в Facebook есть функция, блокирующая нетолерантные высказывания о национальностях. Это сделано, чтобы не допустить оскорблений и разжигания ненависти на этической почве.

Но именно эта функция постоянно блокирует все паблики и контакты Дмитрия Хохлова, неверно трактуя его фамилию. По словам спортсмена, это привело к тому, что ни он, ни его семья, не могут нормально использовать Facebook и его «дочку» Instagram.

В итоге Дмитрий подал в суд на соцсеть и ждёт от неё возмещения морального вреда. Заседание по данному делу состоится в полдень 5 октября.

В Соцсетях эта ситуация вызвала множество забавных комментариев и предложений. Некоторые пользователи предложили Хохлову узнать, как справляется с подобного рода трудностями украинский политический и государственный деятель, генерал-лейтенант милиции в отставке и депутат ВРУ VI и VII созывов Геннадий Москаль.