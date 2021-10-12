Детали Украинский генерал: Кто давал разрешение на прослушивание посла России?

2021-10-12 13:48

Дело о госизмене председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука развалится в суде. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА, генерал-лейтенант Геннадий Москаль, передает " ПолитНавигатор".

"Цель этого всего спектакля - перебить негатив на пана Зеленского, Баканова, Шефира по офшорным компаниям", – сказал Москаль.

В студии показали сюжет с брифинга генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова, на котором Медведчуку было объявлено подозрение в государственной измене.

Там были представлены фрагменты прослушки, где представители Украины и российской стороны обсуждают вопросы поставок угля из "ЛДНР" в обмен на наличные деньги, которые должны быть переданы в республики из Мариуполя.

"Эти пленки уже гуляют, по третьему разу их показывают. По Уголовному процессуальному кодексу Украины, во-первых, должно быть разрешение суда на прослушивание. Что разрешение давал суд на прослушивание посла РФ Зурабова или Козака, заместителя главы администрации президента РФ, или Суркова – помощника? Явно, что судом не будут приняты эти доказательства как допустимые, это уже все", – заявил украинский генерал.