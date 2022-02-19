Детали "Это не власть, это шобла!" Москаль объяснил, почему Зеленского посадят

2022-02-19 15:17

Экс-руководитель Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадий Москаль заявил, что действующая власть во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским "сядет". Об этом он сказал 17 февраля в эфире YouTube-шоу "ГОРДОН" на канале "Дмитрий Гордон".

Он прокомментировал свое заявление относительно нынешней украинской власти: "Эта шобла сядет".

"Это не власть, это шобла! Почему сядет? За что нас все время ругает мир, Запад? Сегодня США и все другие сидят тихо и не говорят, что у нас нарушается принцип демократии. Что у нас нарушается принцип свободы слова. Что сегодня при Зеленском негативное (отношение) к национальным меньшинствам. Но это действительно так. И никто об этом не говорит. Потому и санкции. Господин (экс-глава Верховной Рады Дмитрий) Разумков учился на юриста, как и Зеленский. Он не подписывал решения СНБО (по введению санкций против граждан Украины). Он сказал, что в отношении граждан запрещено вводить санкции. Только если они осуждены за террористические действия", – заявил Москаль.

Источник: 112.ua