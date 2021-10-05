Коронавирус Стоит ли делать тест на антитела после COVID-вакцинации

2021-10-05 19:40

По его словам, несмотря на то, что антитела и являются одним из важных звеньев защиты от вируса, пока неизвестно, какой именно уровень антител может обеспечить эту защиту

В МОЗ рассказали о целесообразности теста на антитела после вакцинации или переносе коронавирусной болезни. В Министерства заявили, что в таком случае сдавать тест не стоит. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин у себя в Facebook.

По его словам, несмотря на то, что антитела и являются одним из важных звеньев защиты от вируса, пока неизвестно, какой именно уровень антител может обеспечить эту защиту.

Поэтому главный санитарный врач считает, что тесты на антитела после болезни или прививки делать не стоит.

Напомним, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине ожидается на конец октября - начало ноября.