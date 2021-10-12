Украина Обстрел семьи под Киевом: названа основная версия

2021-10-12 19:20

Правоохранители продолжают искать мужчину, который сегодня обстрелял автомобиль с семьей в Софиевской Борщаговке под Киевом. Сейчас у полиции уже есть основная версия инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

По словам начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, правоохранители устанавливают пути отхода стрелка.

"При допросе свидетелей правоохранители установили, что люди получали угрозы по поводу гражданско-правовых отношений. Сейчас - это основная версия следствия, но также есть другие", - отметил он.

Оружие, которое применил стрелок, по предварительным данным, было переработано. Сейчас на месте происшествия работают патрульные, следователи и оперативники, а также криминалисты.