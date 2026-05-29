Життя фото Що покаже Національна опера України у червні - репертуар, премʼєри, замовлення квитків

2026-05-29 14:42

Червень у Національній опері України розпочнеться з грандіозної події - Метрополітен-опера, Польська національна опера, Національна опера України та Львівська національна опера представляють світову премʼєру концертної версії опери «Матері Херсона» про українських жінок, які долали тисячі кілометрів, щоб повернути додому дітей, вивезених росією.

4 червня (четвер) о 18:00 — Національна опера України за підтримки KSE Foundation представить світову прем’єру концертної версії опери «Матері Херсона» Максима Коломійця на лібрето американського драматурга Джорджа Бранта (український переклад — Мирослав Лаюк). Диригентка — Кері-Лінн Вілсон. У проєкті беруть участь оркестр і хор Національної опери України, хормейстер-постановник — Богдан Пліш; Дитячий хор КДМЛ ім. М.В. Лисенка, хормейстер — Марія Коваль; Ансамбль «Київська камерата». Головні партії виконують сопрано Мар’яна Мазур, Анастасія Поважна, Софія Соловій, Анастасія Довбіус; мецо-сопрано Анжеліна Швачка; тенор Віталій Роздайгора та бас Тарас Бережанський.

Опера розповідає історію двох матерів із Херсона, які вирушають у подорож довжиною понад чотири тисячі кілометрів через кілька країн і підконтрольні росії території, щоб врятувати своїх дочок, яких утримують у Криму. В її основі — реальні свідчення жінок, які повертали своїх дітей з російської окупації. Від початку повномасштабного вторгнення десятки тисяч українських дітей були викрадені та піддані примусовим програмам «перевиховання» на росії.

«Це історія про один із найболючіших злочинів цієї війни, — говорить Максим Коломієць. — Мені важливо, щоб цей досвід був почутий у світі і щоб кожен використовував свої можливості, аби цьому протидіяти».

Ця концертна версія опери є першою публічною презентацією твору, створеного на спільне замовлення Метрополітен-опери в Нью-Йорку та Польської національної опери у Варшаві.

Генеральний директор Метрополітен-опери Пітер Гелб зазначає: «Я не можу уявити більш дієвого способу культурної підтримки України, ніж опера, яка фіксує реальність війни, цей її вимір, і засвідчує особисту мужність українок і українців перед обличчям найтяжчих обставин».

Сценічна світова прем’єра відбудеться у Варшаві в жовтні 2026 року, а американська прем’єра — в Метрополітен-опері в сезоні 2027–28.

Обидві постановки диригуватиме Кері-Лінн Вілсон, яка від 2024 року є музичною директоркою «Київської камерати». Заснований нею Ukrainian Freedom Orchestra з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році став одним із найпомітніших символів українського культурного спротиву. У 2025 році Вілсон і Ukrainian Freedom Orchestra виконали Сюїту з «Матерів Херсона» під час туру Європою, записавши її для Deutsche Grammophon разом із П’ятою симфонією Бетховена. Запис вийшов у лютому цього року до річниці повномасштабного вторгнення Росії. У 2026 році сюїта прозвучить знову в межах Invincible Tour, зокрема у Лінкольн-центрі в Нью-Йорку. Прем'єра пройде за підтримки KSE Foundation — благодійного фонду Київської школи економіки.

Далі в червневій афіші:

5 червня (п’ятниця) о 17:00 – опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-сан). Трагічна історія японської дівчини з Нагасакі, яка вже понад сторіччя зворушує шанувальників опери з усього світу, цього разу присвячена 75-річчю Степана Фіцича і прозвучить у виконанні: Вікторії Ченської (Чіо-Чіо-сан), Дмитра Кузьміна (лейтенант Пінкертон), Геннадія Ващенка (Шарплес), Ірини Петрової (Кет Пінкертон) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

6 червня (субота) о 15:00 – балет А.Адана «Жізель». Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська. В головних партіях: Ілона Кравченко (Жізель), Микита Сухоруков (Альберт), Анастасія Шевченко (Мірта), Олександр Габелко (Ганс) та ін.

7 червня (неділя) о 17:00 – рання опера Джузеппе Верді «Набукко». Свого часу твір приніс молодому генію світову славу, а знаменитий хор юдейських рабів «Va pensiero» став свого часу справжнім символом об’єднання Італії. Ця опера у постановці Анатолія Солов’яненка (режисер-постановник), Миколи Дядюри (диригент-постановник), Богдана Пліша (хормейстер-постановник) та Марії Левитської (художник-постановник) з незмінним успіхом йде на сцені Національної опери України вже понад десять років. В титульній партії цього разу вийде на сцену Олександр Мельничук. Такожув головних ролях: Оксана Крамарєва (Абігайль), Анжеліна Швачка (Фенена), Сергій Магера (Захарія), Дмитро Іванченко (Ісмаель) та ін. Диригент – Микола Дядюра.

11 червня (четвер) о 18:00 – романтичний балет «Корсар» А.Адана. Яскраву історію про кохання корсара Конрада та красуні Медори цього разу на сцені театру втілять Даниїл Пащук та Олександра Панченко. Також в головних партіях: Анна Єлісєєва (Гюльнара), Олексій Швидкий (Ланкедем), Даніїл Сілкін (Раб) та ін.

12 червня (п’ятниця) о 17:00 – «Богема» – одна з найкращих опер видатного італійського композитора, представника музичного веризму Джакомо Пуччіні. Світова прем’єра цього, такого теплого і ніжного почуттями своїх героїв твору, відбулася на сцені Teatro Regio di Torino 1 лютого 1896 року під орудою молодого Артуро Тосканіні, і з перших вистав вразила глядачів своєю щирою та зворушливою історією трагічного кохання. Цей теплий і сповнений глибоких почуттів шедевр продовжує своє життя й сьогодні. Зокрема, у 2019 році вистава тріумфально повернулася до репертуару Національної опери України в авторському прочитанні італійського режисера Італо Нунціата. В головних ролях: Лілія Гревцова (Мімі), Дмитро Іванченко (Рудольф), Ольга Фомічова (Мюзетта) та ін. Диригент – Микола Дядюра.

13 червня (субота) о 17:00 – «Лісова пісня» — перлина українського балету, створена на музику Михайла Скорульського за мотивами драми-феєрії Лесі Українки, цього разу присвячена 75-річчю Миколи Прядченка. Це історія про кохання Мавки та Лукаша. Вистава відома своєю фольклорною музикою, символізмом та поєднанням фантастичного світу природи з людськими почуттями. Цього разу в головних партіях: Юлія Кулик (Мавка), Ян Ваня (Лукаш), Ілля Морозов (Перелесник), Ірина Борисова (Килина) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

14 червня (неділя) о 15:00 — безсмертний шедевр української класики, опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов'яненка.

18 червня (четвер) о 18:00 – балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот». Друге століття живе на сцені цей веселий, яскравий спектакль. Попри лібрето, що досить умовно передає сюжет геніального твору Мігеля Сервантеса (головна увага зосереджена на коханні Кітрі та Базіля, а не на пригодах самого Дон Кіхота), балет користується незмінним успіхом у публіки, легко підкорюючи глядачів різних поколінь. Секрет цього успіху — у мелодійній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих, надзвичайно колоритних персонажах. Не даремно цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

19 червня (п’ятниця) о 17:00 – лірико-філософська опера «Фауст» видатного французького композитора Шарля Гуно в оригінальній постановці італійського режисера Маріо Корраді. В головних ролях: Олександр Нікіфоров (Фауст), Володимир Тишков (Мефістофель), Анастасія Поважна (Маргарита), Владислав Фоміних (Вагнер) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

20 червня (субота) о 17:00 – комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка, що впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів.

21 червня (неділя) о 15:00 – опера «Травіата» Дж.Верді. Знаменитий шедевр у постановці Анатолія Солов’яненка — це сміливий і свіжий погляд на оперну класику, що став новим словом в українському театральному мистецтві. Замість пишних кринолінів XIX століття — дизайнерські сукні та мініспідниці, замість класичних залів — модні ф’южн-інтер’єри, вечірки в нічних клубах, аромат кальянів, селфі на сцені та палкі SMS замість паперових листів. Проте головний меседж вистави залишається незмінним: справжнє мистецтво — поза часом. Хоч би як змінювалися епохи, декорації чи технології, людські почуття, пристрасті та драматичні конфлікти залишаються тими самими.

24 червня (середа) о 17:00 – опера Жака Оффенбаха «Казки Гофмана». «Казки Гофмана» в постановці Івана Уривського (диригент-постановник – Микола Дядюра) – це найяскравіша і наймасштабніша прем'єра 2025 року, що пропонує експресивне та метафоричне прочитання опери Ж. Оффенбаха. Вистава фокусується на темі мистецтва, кохання та трагічної долі митця, поєднуючи бурлескні сцени з глибоким психологізмом. Опера складається з трьох історій, які розповідає сам Гофман, згадуючи своїх коханих – Олімпію, Антонію та Джульєтту. Іван Уривський створив видовищну інтерпретацію, де сюжет про нещасливе кохання поета переплітається з фантастичними елементами у витонченому візуальному стилі з яскравими образами (художник-постановник Петро Богомазов, художниця костюмів – Дарія Біла).

25 червня (четвер) о 17:00 – балет «Дама з камеліями» – літературно-оперний бестселер мовою танцю в хореографії Аніко Рехвіашвілі, в якому є все: динаміка і експресія, елегійність і романтизм, напруження і катарсис.

26 червня (п’ятниця) о 17:00 – опера «Турандот» Дж.Пуччіні.

Останній і найзагадковіший шедевр Джакомо Пуччіні вражає своєю монументальністю та східним колоритом. Це історія про жорстоку, але неймовірно вродливу китайську принцесу, чиє крижане серце здатне розтопити лише справжнє, жертовне кохання. Захопливий сюжет, розкішні масштабні декорації, колоритні костюми та, звісно, легендарна арія «Nessun dorma», яка заворожує з перших нот. Музична магія, яку варто відчути наживо!

27 червня (субота) о 15:00 – балет Хермана Левенсхольда «Сильфіда», який вважається не просто одним із кращих романтичних балетів: йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічному мистецтві. Свого часу цей твір назвали «ескізом, яким скористалися для чарівної композиції «Жізелі».

28 червня (неділя) о 15:00 – перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. Та навіть у класичні твори час вносить свої дотепні корективи – так у виставу зайшов легендарний мем про паляницю, який додає класичному дійству особливого сучасного шарму.

30 червня (вівторок) о 17:00 – Звітний концерт учнів і студентів Київської муніципальної академії танцю імені С.Лифаря.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру. Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру. Квитки на вистави надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави, і придбати їх можна онлайн та у касах театру.

І хоча вистави все ще залишаются виключно «денними» (інформація про початок вистави вказана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів у залі все ще обмежена, ніхто і ніщо не завадить радіти зустрічі з улюбленими артистами та виставами!