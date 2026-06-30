Життя Що покаже Національна опера України у липні - прем’єри, балети, гала-концерти, замовлення квитків

2026-06-30 14:36

На завершення 158-го театрального сезону Національна опера України підготувала для своїх прихильників найяскравіше та найцікавіше зі свого репертуару. У липні на глядачів очікують улюблені опери та балети за участі провідних майстрів сцени, прем’єра балету «Білосніжка та семеро гномів», а завершальним акордом стануть неймовірно яскраві Гала-концерти.

І хоча вистави все ще залишаються виключно «денними» (інформація про час початку вистави указаний в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів у залі все ще обмежена, Національна опера України завжди рада своїм глядачам!

Відкриває липневу афішу Вечір одноактних балетів.

2 липня (четвер) о 17:00 – Вечір одноактних балетів:

• «Шопеніана» на музику фортепіанних творів видатного композитора Фредерика Шопена. Цю хореографічну мініатюру, створену балетмейстером Михайлом Фокіним, вважають одним із найбільш поетичних балетів XX століття. Солісти: Ілона Кравченко, Марія Кірсанова, Даниїл Пащук та ін.

• «Болеро» Моріса Равеля у постановці Анатолія Шикери з незмінним успіхом йде на сцені Національної опери України вже понад 50 років. Солісти: Олександра Панченко (Дівчина в білому), Євген Логвиненко (Юнак), Владіслава Аксотіна (Дама в чорному).

3 липня (п’ятниця) о 17:00 — неперевершена опера Жоржа Бізе «Кармен». Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе, втілять — Ірина Петрова та Дмитро Кузьмін. Також у ролях: Анастасія Поважна (Мікаела), Геннадій Ващенко (Ескамільо), Сергій Магера (Капітан Цуніга) та ін.

4 липня (субота) о 17:00 – Вечір одноактних балетів:

• «Рапсодія кохання»: сучасний одноактний балет у постановці Ярослава Ткачука, створений на основі знаменитого твору Джорджа Гершвіна Rhapsody in Blue (Рапсодія у блюзових тонах). Хореографія поєднує віртуозну балетну техніку з джазовими мотивами, розкриваючи кілька різних історій кохання. В головних партіях: Маргарита Альнах та Ярослав Ткачук (Перша пара), Анастасія Шевченко та Володимир Кутузов (Друга пара) та ін.

• «5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена. Одноактний балет для семи пар, створений 1977 року, входить до репертуару багатьох балетних труп і є надзвичайно популярним у світі шедевром Ханса ван Манена. Тут хореограф дозволив собі відмовитися від високих підборів, які зазвичай притаманні танцю танго, а замість них використати пуанти. Він поєднав іспанські елементи, притаманні музиці Астора П’яццоли, з класичним танцем, сплітаючи дивовижні ритми та почуття, що ллються разом зі звуками музики. Солісти: Анастасія Шевченко та Ян Ваня.

• балет «Елегія воєнного часу» на музику Валентина Сильвестрова у постановці всесвітньо відомого танцівника і балетмейстера Олексія Ратманського. Солісти: Анастасія Шевченко, Катерина Миклуха, Ілона Кравченко, Еліна Кутузова, Микита Сухоруков, Ярослав Ткачук, Євген Логвиненко, Ілля Морозов.

5 липня (неділя) о 15:00 – опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан).

Трагічна історія японської дівчини з Нагасакі вже понад століття зворушує шанувальників опери з усього світу. Однією з найбільш відомих виконавиць партії Мадам Баттерфлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. З великим успіхом вистава неодноразово ставилася на сцені Національної опери України. Нинішня постановка має досить довге сценічне життя. Постановницею вистави є видатна режисерка Ірина Молостова — одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя. В головних ролях: Оксана Крамарєва (Чіо-Чіо-сан), Олег Злакоман (Пінкертон), Анжеліна Швачка (Сузукі), Олександр Бойко (Шарплес), Ірина Петрова (Кет) та ін.

8 липня (середа) о 17:00 — романтичний балет Адольфа Адана «Жізель». За сюжетом твору граф Альберт закохався в просту селянську дівчину Жізель. Однак він уже заручений із заможною аристократкою Батильдою, тож змушений удавати з себе селянина. Дівчину також кохає лісник Ганс, який розкриває їй правду про графа. Не витримавши зради коханого, Жізель божеволіє і помирає. Альберт не може її забути, тож таємно відвідує цвинтар. Там його чекає остання зустріч із духом коханої, що рятує його від смерті. Вже у наш час балетмейстер театру Віктор Яременко, переосмисливши сценографію та сюжет цього балетного шедевра, створив власну версію вистави. Прем’єра цієї постановки з величезним успіхом пройшла в Японії, а тепер ця вистава збирає аншлаги в Києві. У ролях: Катерина Миклуха (Жізель), Ян Ваня (Альберт), Олександр Габелко (Ганс), Дар’я Косміна (Батиільда), Анастасія Шевченко (Мірта) та ін.

9 липня (четвер) о 17:00 — безсмертний шедевр української классики: опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Анатолія Солов’яненка.

У головних ролях: Сергій Магера (Іван Карась), Наталія Николаїшин (Одарка), Тетяна Ганіна (Оксана), Дмитро Кузьмін (Андрій), Олександр Бойко (Султан) та ін.

10 липня (п’ятниця) о 17:00 – комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки в поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної п’єси французького драматурга П’єра Бомарше...

В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста. В головних ролях цього разу заявлені: Олександр Киреєв (Фігаро), Дмитро Іванченко (Граф Альмавіва), Лілія Гревцова (Розіна), Сергій Ковнір (Дон Базіліо), Дмитро Агеєв (Лікар Бартоло), Анжеліна Швачка (Берта) та ін.

11 липня (субота) о 17:00 та 12 липня (неділя) о 15:00 — балет «Білосніжка та семеро гномів» Богдана Павловського у постановці Віктора Литвинова. ПРЕМ’ЄРА.

Світла і дуже людяна казка, яка поетизує найважливіші чесноти — доброту, щирість, взаємодопомогу, любов, що протистоять чорним силам зла, заздрощів, владолюбства, жорстокості. Світло завжди перемагає темряву, добро долає зло. А дзеркало ніколи не бреше! Яскраві костюми, інтерактивні декорації, вигадлива хореографія і чарівна музика — неймовірне дійство, яке захопить як малечу, так і дорослих!

Віктор Литвинов створює хореографічні образи разом з артистами балету, розкриваючи усе багатство і різноманіття музики Богдана Павловського.

Постановний склад: Віктор Литвинов (хореографія та постановка); Олексій Баклан (диригент-постановник); Марія Левитська (художник-постановник, художник костюмів).

16 липня (четвер) о 17:00 — лірико-філософська опера «Фауст» видатного французького композитора Шарля Гуно в оригінальній постановці італійського режисера Маріо Корраді. В головних ролях: Олександр Нікіфоров (Фауст), Володимир Тишков (Мефістофель), Тетяна Ганіна (Маргарита), Геннадій Ващенко (Валентин), Алла Позняк (Марта), Владислав Фоміних (Вагнер) та ін.

17 липня (п’ятниця) о 17:00 — перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка — сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання у музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Анатолія Солов’яненка.

В основі сюжету історія простої дівчини Наталки, яка тужить за своїм коханим Петром, що поїхав на заробітки на чужину та невідомо коли повернеться. Через волю матері вона змушена погодитися на заручини з місцевим багатієм паном Возним... Та навіть у класичні твори час вносить свої корективи — так у виставу зайшов відомий мем про паляницю...

У ролях: Наталія Николаїшин (Наталка Полтавка), Сергій Скочеляс (Петро), Наталя Кисла (Горпина Терпелиха), Руслан Танський (Возний Тетерваковський), Богдан Тарас (Виборний Макогоненко), Олександр Бойко (Микола).

18 липня (субота) та 19 липня (неділя) о 15:00 — Гала-концерт з нагоди завершення 158-го театрального сезону за участі провідних солістів опери та балету, хору та оркестру Національної опери України.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна онлайн та у касах театру.



Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!

До зустрічі в новому 159-му театральному сезоні, відкриття якого планується на 15 серпня 2026 року!