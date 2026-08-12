Життя В Київській області екологічна надзвичайна ситуація - зафіксовано масовий мор риби в водоймах

2026-08-12 12:27

У Борщагівській громаді Києво-Святошинського району Київської області фіксується екологічна надзвичайна ситуація. Про це повідомив очільник ОВА Тимур Ткаченко.

"Фіксуємо екологічну надзвичайну ситуацію в Борщагівській громаді. Вчора місцеві служби помітили масовий мор риби в одній із водойм області. Сьогодні - ще у двох. За попередніми підрахунками, йдеться про загибель близько трьох тонн риби", - зазначив Ткаченко.

На місцях фахівці відповідних служб відібрали необхідні проби води для з’ясування джерела забруднення.

Одна з можливих версій - витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на одному з розташованих поруч об’єктів у Києві. Голова ОВА припустив, що забруднення могло потрапити до водойм області через мережу зливової каналізації.

На час проведення необхідних заходів доступ відвідувачів до водойм обмежений. На місці працюють слідчо-оперативна група та комісія з питань ТЕБ та НС.