Життя В Київській області екологічна надзвичайна ситуація - зафіксовано масовий мор риби в водоймах

2026-08-12 12:27

У Борщагівській громаді Києво-Святошинського району Київської області фіксується екологічна надзвичайна ситуація. Про це повідомив очільник ОВА Тимур Ткаченко.

"Фіксуємо екологічну надзвичайну ситуацію в Борщагівській громаді. Вчора місцеві служби помітили масовий мор риби в одній із водойм області. Сьогодні - ще у двох. За попередніми підрахунками, йдеться про загибель близько трьох тонн риби", - зазначив Ткаченко.

На місцях фахівці відповідних служб відібрали необхідні проби води для з’ясування джерела забруднення.

Одна з можливих версій - витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на одному з розташованих поруч об’єктів у Києві. Голова ОВА припустив, що забруднення могло потрапити до водойм області через мережу зливової каналізації.

На час проведення необхідних заходів доступ відвідувачів до водойм обмежений. На місці працюють слідчо-оперативна група та комісія з питань ТЕБ та НС.

subscriber subscriber

Еще по теме

Викрито схему розкрадання 27 млн, виділених на гуманітарну допомогу деокупованим громадам Київщини

2026-06-04 08:24

На Київщині розкрито схему ухилення від мобілізації через фейкові посади наукових співробітників

2026-03-20 14:42

Еще новости в разделе "Життя"

Як захистити кота чи собаку від спеки: перші ознаки гіпертермії та екстрені кроки для порятунку життя тварини

2026-08-14 16:29

фото Сьогодні можна спостерігати велике сонячне затемнення тривалістю 40 хвилин

2026-08-12 16:23

В Київській області екологічна надзвичайна ситуація - зафіксовано масовий мор риби в водоймах

2026-08-12 12:27

Серпнева спека суттєво збільшила навантаження на енергосистему

2026-08-11 09:29
Все статьи раздела "Життя"

Життя

Як захистити кота чи собаку від спеки: перші ознаки гіпертермії та екстрені кроки для порятунку життя тварини 2026-08-14 16:29
фото Сьогодні можна спостерігати велике сонячне затемнення тривалістю 40 хвилин 2026-08-12 16:23
В Київській області екологічна надзвичайна ситуація - зафіксовано масовий мор риби в водоймах 2026-08-12 12:27
Серпнева спека суттєво збільшила навантаження на енергосистему 2026-08-11 09:29