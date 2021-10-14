Политика Новый спикер Рады Руслан Стефанчук признал, что не считает необходимым обращать внимание на регламент

2021-10-14 09:40

Пришедший на замену Дмитрию Разумкову в кресло спикера Руслан Стефанчук считает необходимым не обращать внимания на часть пунктов регламента, передает УНН.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отдал Стефанчуку законопроект об олигархах, но согласно процедуре, тот пока не может его подписать.

"Мы не будем цепляться за какие-то закорючки в регламенте, а найдем правильное решение вместе, потому что для нас важно, чтобы этот закон заработал. Потому что можно цепляться за нюансы и рассказывать, что это нельзя, и то нельзя, но сегодня это требование времени", — высказался новый спикер.

Напомним, на прошлой тнеделе новый главой парламента 257 голосами назначен представитель фракции «Слуга Народа» Руслан Стефанчук.