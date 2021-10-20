Детали АНОНС В Киеве открывается скульптурная инсталяция Михаила Деяка «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» - ФОТО

2021-10-20 13:20

Перформанс-открытие скульптурной композиции состоится 21 октября в 16:00 на Театральной площади перед Национальной оперой Украины (ул. Владимирская, 50).

Скульптурная инсталляция Михаила Деяка «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА», представлена MANDARIN MAISON и Олегом Дзюбяком в рамках нового арт-проекта «БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ». Это - призыв к осознанию нашего ресурса в творении в необъятном пространстве времени, которое приобретает формы и приводит к изменениям в нас лично, внутри другого человека, социума, государства и Вселенной.

Автор композиции призывает нас к диалогу с гигантскими абстрактными формами, где каждая металлическая грань наталкивает на философские размышления: какие последствия происходят каждую минуту благодаря нашим поступкам и нашему взаимодействию с каждой молекулой пространства, которое нас окружает... Какими мы будем завтра, что будем чувствовать? Как будет звучать наша жизнь? Зеркальная поверхность скульптур отражает нас сегодняшних, в моменте, настоящих ... и погружает в водоворот эмоций и ощущений!

Михаил Деяк: «В своем проекте «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» я исследую, как каждый из нас может переосмыслить то, что происходит вокруг! Площадь перед оперным театром, на мой взгляд, очень интересное пространство. Эта площадь окружена со всех сторон разными эпохами, место музыки и пластики, место прошлого и настоящего. Мой проект исследует эту тонкую взаимосвязь и делает попытку переосмыслить пространство вокруг. Большие деконструктивные объекты располагаются по всей площади и, таким образом, они формируют вокруг себя новое пространство. Это такая попытка спровоцировать зрителя заново переосмыслить то пространство, в котором он находится и взглянуть на происходящее под другим углом зрения. Поскольку скульптуры имеют абстрактные формы, они своим видом сподвигают зрителя к размышлениям над некоторыми вопросами и, в то же время, заставляют искать ответы на них, таким образом формируется диалог зрителя с собой, со скульптурой и с пространством вокруг него».

Михаил Деяк – молодой современный украинский художник. Работает на грани неоэкспрессионизма и минимализма. В объемной пластике эксперементирует с материалами, создавая формы из стекла и метала. В совершенстве владеет всеми техниками живописи.

Входит в ТОП-20 молодих современных художников стран Восточной Европы. Занимает 7-е место среди самых перспективных художников Украины и самый дорогой художник Украины по версии Forbes. Участник арт-выставок в Базеле и Майами. Ведет активную выставочную деятельность, его работы успешно продаются на аукционах за рубежом. Работы художника находятся в фондах Национального художественного музея Украины, частных коллекциях Украины, Канады, США, Великобритании, Франции, Швейцарии, Венгрии, Китая.

• Инсталяция современного искусства на Театральной площади перед Национальной оперой Украины устанавливается впервые.

• Скульптури, которые будут установлены в исторической части города, являються самыми высокими за последние 10 лет.

• Первая экспозиция автора в публичном пространстве города в свободном доступе широкой общественности

«БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ»

«Новый арт-проект «БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ» создан для того, чтобы как можно больше людей получили возможность соприкоснуться с современным искусством «в живую». Выставочные площадки этого проекта не имеют ни постоянного адреса, ни каких-либо ограничений в пространстве и во времени… Сегодня это Театральная площадь в Киеве, а через неделю или месяц этот же арт-объект (или другой) можно будет увидеть совсем в другом месте, в другом городе или даже в другой стране» - рассказывает инициатор проекта Олег Дзюбяк. Это далеко не первый арт-проект Олега. Только за последние 5 лет по его инициативе в арт-пространстве Mandarin Maison было проведено около 30 выставок и перформансов современных украинских и зарубежных художников. Александр Верещак, Роман Минин, Николай Маценко, Александр Ройтбурд, Виктор Сидоренко, Олег Тистол, Василий Цаголов, Сергей Якименко, Оксана Мась, Борис Данилов, Виктория Сорочински, Михаил Деяк – это неполный список художников, с которыми сотрудничал Олег Дзюбяк. Он постоянный участник самых престижных арт-форумов: Art Basel, Biennale di Venezia, Art Paris. А сейчас Олег Дзюбяк инициирует совершенно новый и по формату, и по содержанию арт-проект «БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ».

Театральная площадь для старта проекта была выбрана не случайно. Современная форма абстрактной скульптурной инсталяции Михаила Деяка «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» выглядит достаточно провокативно-эклектично на фоне здания Национальной оперы Украины (здание театра в сентябре это года отметило свое 120-летие), что безусловно привлекает внимание как к арт-объекту, так и к архитектурному шедевру начала ХХ века архитектора Виктора Шретера. Такое «соседство» должно стать поводом для дискуссии - каждый (по желанию) может высказать свое мнение как о самой скульптурной композиции, так и о желаемой площадке для ее дальнейшего расположения. Именно для этого на табличке возле арт-объекта нанесен QR-код, с помощью которого каждый сможет ответить на вопросы анкеты. Результаты опроса будут обнародованы по окончании экспозиции. Кстати, на табличке есть еще один QR-код с переходом на видеоролик и другую интересную информацию о скульптурной инсталляции Михаила Деяка «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».