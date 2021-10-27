Курьезы С помощью аппарата клонирования голоса мошенники выкрали из банка 35 млн долларов

2021-10-27 13:41

Мошенники обокрали банк в ОАЭ, подделав голос директора крупной компании с помощью технологий искусственного интеллекта, благодаря чему убедили работника банка перевести деньги на мошеннические счета, информирует UAINFO.org.

Руководитель одного из отделений банка ответил на звонок, а звонивший представился директором крупной компании, с которым руководитель отделения недавно разговаривал.

Мошенник сказал сотруднику финучреждения, что компания заключает крупную сделку на 35 миллионов долларов, и убедил его перевести эту сумму на якобы новые счета фирмы. Сотрудник ничего не заподозрил, поскольку голос директора ничем не отличался от настоящего. Также для убедительности мошенник отправил работнику фальшивые электронные письма компании и привлёк юриста.

Следствие выяснило, что преступник использовал дипфейк-технологию для клонирования речи и голоса директора.

В общей сложности в мошеннической схеме участвовали 17 человек. Похищенные деньги перевели на множество банковских счетов, разбросанных по всему миру. Два из них открыты в американском Centennial Bank, поэтому правоохранительные органы ОАЭ обратились за помощью в США.

subscriber subscriber

Еще по теме

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В УКРАИНЕ ОБОРУДУЮТ ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

2019-08-14 19:45

Двойников и сменивших фамилию к выборам не допустят - ЦИК ввел новые запреты

2019-06-28 14:16

Порошенко подписал указ о внедрении в Украине технологии 4G

2015-07-24 07:30

Еще новости в разделе "Курьезы"

С помощью аппарата клонирования голоса мошенники выкрали из банка 35 млн долларов

2021-10-27 13:41

Суд Одессы приговорил двух воров к чтению произведений Тараса Шевченко, Марка Твена и Джека Лондона

2021-10-26 10:45

фото Кандидат 007: В столице Грузии появились предвыборные плакаты с фото Джеймса Бонда

2021-10-25 14:46

фото На голову нардепа Устиновой в Раде упал дверной засов - секретарю счетной комиссии понадобилась медпомощь

2021-10-22 13:25
Все статьи раздела "Курьезы"

Курьезы

С помощью аппарата клонирования голоса мошенники выкрали из банка 35 млн долларов 2021-10-27 13:41
Суд Одессы приговорил двух воров к чтению произведений Тараса Шевченко, Марка Твена и Джека Лондона 2021-10-26 10:45
фото Кандидат 007: В столице Грузии появились предвыборные плакаты с фото Джеймса Бонда 2021-10-25 14:46
фото На голову нардепа Устиновой в Раде упал дверной засов - секретарю счетной комиссии понадобилась медпомощь 2021-10-22 13:25