Политика Двойников и сменивших фамилию к выборам не допустят - ЦИК ввел новые запреты

2019-06-26 13:44 171

Центризбирком настаивает на своей принципиальной позиции касательно недопущения использования избирательных технологий. 

"Пожалуй впервые за все годы ЦИК заняла очень принципиальную позицию относительно недопущения введения в заблуждение наших избирателей, злоупотребления правом в избирательном процессе, применения избирательных технологий. Как известно, одной из таких технологий является использование двойников.

На этой избирательной кампании в определенной степени мы сделали превентивный шаг: были внесены изменения в разъяснения ЦИК, согласно которым лица должны указывать, если они меняли фамилии, а также время, когда это изменение происходило. И это действительно важно, так как использование этих технологий является очень наглым осквернением базовых принципов свободного осознанного выбора, должен осуществить наш избиратель", - сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга, в Киеве.

Технология "двойников" заключается в регистрации технических кандидатов, которые максимально похожи на одного из более рейтинговых кандидатов - обычно это однофамильцы и частичные тезки. Помимо отвлечения голосов такой "двойник" может также использоваться для дискредитации конкурента среди электората, который не знает его в лицо, особенно в сельской местности.

Всего на досрочные парламентские выборы 2019 года зарегистрировались 5 тысяч 845 кандидатов.

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