Детали В курятине Добкина нашли сальмонеллу

2019-08-14 19:45 213

Курятина торговой марки “Эпикур” не прошла проверку качества - в продукции обнаружена опасная бактерия сальмонелла. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в июне этого года.

Согласно документу, определить некачественную курятину “Эпикур” достаточно сложно, внешне – это вполне пригодный продукт, без кровоизлияний и с характерным запахом свежего мяса. Но только первые сутки, потом продукт начинает портиться и выделять кисловатый запах. Но главная опасность – внутри, мясо оказалось вовсе не соответствующим стандартам.

В курятине “Эпикур”, а именно в филе и голенях, были обнаружены мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы.

Представители анаэробов - это не только сальмонелла, но и ботулизм. Если в конечном продукте содержание МАФАМ превышает нормы, то это может в равной степени свидетельствовать как о нарушении санитарных условий на производстве, так и нарушении технологии.Производит курятину “Эпикур” Владимир-Волынская птицефабрика, в соучредителях которых значится жена экс-регионала Михаила Добкина Алла, его брат Дмитрий и жена брата Елена. Официальные пресс-релизы компании гласят, что курятина “Эпикур” продается в супермаркетах “Фуршет”, “Ашан” и “Мегамаркет”.

В рекламе “Эпикур” в свою очередь подчеркивается, что продукция изготавливается без употребления антибиотиков. Впрочем, как указывают ранние исследования украинской курятины, никто из промышленных производителей не использует антибиотики, что говорит о том, что «безантибиочная» курятина Эпикур – вовсе не эксклюзив на рынке и мало чем отличается в этом плане от других. А вот сальмонелла – явление распространенное. Раньше лаборанты находили эти опасные бактерии в продукции “Гаврилівські курчата”.