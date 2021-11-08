Детали Где в Киеве записаться на Body Sculpt?

2021-11-08 18:23
 
В этой статье мы рассмотрим популярную разновидность фитнеса — Body Sculpt, разберем ее пользу и критерии, которые помогут выбрать лучший зал для тренировок. 
 
Что такое Body Sculpt
 
Body Sculpt — вид фитнеса, который объединяет силовые и аэробные тренировки. Занимаясь этим видом спорта, вы сможете прокачать мышцы, улучшить состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 
 
Принципы тренировок по Body Sculpt довольно просты. Спортсмены чередуют сложные и легкие упражнения, с минимальными перерывами. Во многом это напоминает круговую тренировку, но благодаря чередованию упражнений, мышцы на таких занятиях нагружаются более равномерно. 
 
Тренировка состоит из 4-х этапов: 
 
• разминка;
• кардио тренировка; 
• силовые упражнения; 
• растяжка. 
 
Такой комплекс позволяет проработать все группы мышц и ключевые системы организма.
 
Чем полезны такие тренировки?
 
Тренировки по Body Sculpt помогают привести тело в порядок. Речь идет не о простом похудении, а о наборе мышечной массы и приобретении рельефа. 
 
Занятия развивают выносливость и приводят в тонус сердечно-сосудистую систему организма. А упражнения на растяжку помогут развивать гибкость и координацию. 
 
 Что важно знать?
 
Выбирая зал для занятий Body Sculpt обращайте внимание на следующие факторы: 
 
1. Тренер. Внимательно изучите всю информацию об инструкторе.
 
2. Зал. Сюда относится место для тренировок и дополнительные помещения.
 
3. Услуги. Пробная тренировка и наличие массажного кабинета говорит о высшем качестве сервиса. 
 
 Изучите эту информацию и отзывы клиентов, чтобы найти оптимальный вариант. 
 
 Rock Your Mount - выбор лучших
 
Мы рекомендуем записаться на пробную тренировку по Body Sculpt в спортивный клуб RYM. По нашему мнению — это лучшее место для занятий фитнесом в Киеве. И вот почему: 
 
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• зал: оборудован всем необходимым для занятий Body Sculpt, а качественные душевые и раздевалки создают дополнительный комфорт; 
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