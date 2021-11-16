"Подарок" на новый год: в Киеве резко повысят цены на проезд

2021-11-16 20:20

Цены на проезд в общественном транспорте Киева вырастут до 20 гривен. Столько будет стоить разовая поездка в метро и коммунальном наземном транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как заявил замглавы КГГА Николай Поворозник, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 гривен в случае приобретения разового билета.

При оплате "Картой киевлянина" стоимость поездки будет составлять 12 гривен (для тех, у кого нет льготы на бесплатный проезд).

Для владельцев Kyiv Smart Card стоимость будет составлять от 15 до 20 гривен в зависимости от количества купленных поездок:

15 гривен - при покупке 50 поездок

20 гривен - при покупке 1-9 поездок

Остается также возможность покупки месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 гривен в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.