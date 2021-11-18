Детали Команда Зеленского, которая так и не научилась управлять страной, распадается - эксперт

2021-11-18 20:15

Два с половиной года Владимир Зеленский занимает должность президента Украины. Когда бывший комик избирался на главный пост в стране, он утверждал, что политического опыта у него нет, НО его команда состоит из профессионалов, которая и должна была помогать юмористу (без кавычек) руководить государством. «Команда мечты», которая окружала Зеленского в начале президентской карьеры, а мы это видим - со временем распадается. На место тех, с кем шел во власть Зеленский, пришли его друзья и коллеги по «95 кварталу». Первый год правления Зеленского запомнился частыми сменами лиц на постах на всех уровнях руководства страной. Пиарщики Зеленского даже выстраивали кампанию на этом. Якобы ни в одной другой стране ничего подобного и представить нельзя было, чтобы министры занимали свои должности всего несколько месяцев, а после уходили в отставку из-за отсутствия результатов. Но если присмотреться, то станет понятно, что Зеленский убирал людей не только из-за профессиональной непригодности. Зачастую это были те, кто критиковал политику властей и самого Зеленского. И напротив, на плаву оставались абсолютные дилетанты и фигуранты громких скандалов.

А привело это к тому, что во власти оказались люди не особо-то и разбираются в управлении государством, зато являются близкими друзьями президента или те, кто согласен безоговорочно принимать любые решения Зеленского. О не профессионализме действующей правящей команды не так давно заявил экс-министр внутренних дел Арсен Аваков . По его словам, одной из причин его отставки был именно не профессионализм коллег, с которыми ему приходилось сотрудничать по долгу службы. Хотя, хотя это и не мешало Авакову принимать участие в заседания СНБО, голосовать за введение санкций в отношении неугодных граждан властям.

Рассмотрим людей, с кем Зеленский шел к власти, но после решил все-таки избавиться по тем или иным причинам.

!! Крах «команды мечты»

Всю предвыборную кампанию рядом с Зеленским был Александр Данилюк. Он был одним из тех людей, кто привел экс-комика во власть. Сам же Данилюк получил кресло секретаря СНБО, но продержался в нем всего 4 месяца. Причиной отставки стала угроза возвращения «Приватбанка» олигарху Игорю Коломойскому. Ко всему прочему добавились разногласия с главой Офиса президента Андрей Богдан , но и он также недолго продержался на своем посту.

Андрей Богдан был адвокатом Игоря Коломойского. Поэтому его и связывали с олигархом. По началу казалось, что у Зеленского с Богданом сложились дружеские отношения, несмотря на то, что сам комик отрицал свою связь с Коломойским. А он реально отрицал. Но в 2019 году казалось, что именно Богдан руководит Украиной, а не Зеленский. Но в окружении Зеленского вес начал набирать Андрей Ермак , который и выдавил Богдана из Офиса президента. Так главой ОП и стал Андрей Ермак. Вы помните... одним из главных предвыборных лозунгов Зеленского был «Придет весна – сажать будем». Заниматься посадками должен был новый генеральный прокурор Украины. Зеленский убеждал, что эту должность займет 100% его человек. Им стал Руслан Рябошапка, который занял должность генпрокурора в конце августа 2019 года.

Ожидалось, что он начнет реализовывать план Зеленского в жизнь, но этого не случилось. Рябошапку активно критиковали, ведь никаких громких посадок предшественников не было. Порошенко и его команда не оказались за решеткой, как того ждали избиратели Зеленского. Более того, Рябошапка покрывал деятельность националиста Сергея Стерненко, за что также генпрокурор подвергался критике.

Но Зеленский уволил Рябошапку не из-за отсутствия результатов или контактов с радикалами. Публично, конечно же, звучала версия о посадках, но фактически было иначе. Рябошапка являлся человеком Андрея Богдана. Многие эксперты связывали отставку генпрокурора именно с тем, что Богдан утратил свои позиции. Вместо Рябошапки Генпрокуратурой стала управлять Ирина Венедиктова, которая тоже была с Зеленским еще с времен предвыборной кампании, но никогда фаворитом на должность генпрокурора не являлась. Как она сама рассказывала в интервью, в поле зрения президента она попала благодаря СМИ, которые и «сватали» ее на высокий пост в Генпрокуратуре.

Алексей Гончарук также, как и Рябошапка, должен быть благодарен Богдану за назначение. Гончарук недолго продержался на посту премьер-министра Украины. Он также подвергался критике со стороны СМИ, политических экспертов, депутатов и членов правительства. Он регулярно попадал в различные скандалы, в том числе и связанный с посещением националистического концерта. Вот только уволили его не за это.

Под конец своей карьеры премьер-министра Гончарук попал в еще один громкий скандал, который и стал истинной причиной отставки. На этот раз в Сеть «слили» запись совещания в НБУ, где глава правительства назвал Зеленского «профаном» в экономике. Через пару недель после Богдана и Гончарук лишился своего поста. Его место занял Денис Шмыгаль, который до этого успел поработать вице-премьером по региональной политике, а также до этого полгода был губернатором на Прикарпатье.

Отставка Гончарука показательная. Не только тем, что Зеленский «зачистил» свое окружение от людей Коломойского, но и тем, что президент не терпит критики в свой адрес. И фактов этому предостаточно.

!! Депутаты в опале

В 2019 году Зеленский пользовался значительной поддержкой у людей. Поэтому не удивительно, что президентская партия «Слуга народа» получила большинство голосов. В связи с этим у Зеленского получилось сформировать моно-большинство, что открывало двери возможностям для принятия необходимых реформ. Вот только оказалось, что внутри моно-большинства единства нет. Были люди, которые критиковали политику Зеленского, не соглашались бездумно голосовать за законопроекты, которые продвигал президент. Более того, некоторые даже осмеливались критиковать главу государства.

С такими депутатами Зеленский поступал жестко – исключал из «Слуги народа». Так, в немилость первыми попали Анна Скороход и Антон Поляков. Депутаты были изгнаны из «слуг» за то, что шли наперекор мнению фракции. Скороход и вовсе голосовала против так называемого закона о земле. Тогда Зеленский активно продвигал законопроект, который снимал мораторий на продажу украинской земли в том числе и иностранцам. Депутат ослушалась президента, за что поплатилась своим местом в «Слуге народа».

Антон Поляков, когда оказался за бортом президентской партии, стал активно критиковать политику руководства государством, и также доставалось Зеленскому. Поляков спорил со своими экс-партийцами не только в стенах парламента, но и в политических ток-шоу на ТВ. 8 октября 2021 года Поляков умер при загадочных обстоятельствах. Эксперты связывают смерть политика с его позицией в отношении руководства Украины.

Наперекор Зеленскому шли не только Поляков и Скороход, но и Александр Дубинский , который регулярно отказывался от голосования за скандальные законопроекты. Но ему удавалось оставаться в строю «слуг» до тех пор, пока в США не были введены санкции против него и еще нескольких граждан Украины за вмешательство в американские выборы. Дошло до того, что Зеленский попросил Дубинского добровольно покинуть фракцию, но нардеп отказался. После чего 2 февраля 2021 года Дубинского сначала исключили из фракции, а 15 марта из партии «Слуга народа».

Одним из главных критиков Зеленского стал Geo Leros . Он также был в «Слуге народа», но в сентябре 2020 года был исключен из партии. Этому предшествовал серьезный скандал: нардеп обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата Андрея Ермака, ведет переговоры о продаже должностей в органах власти. После Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он «слился» со старой системой, а не борется с ней, обвинил также в нарушении обещаний. Руководителя ОПУ Ермака нардеп назвал «агентом ГРУ РФ». Эти обвинения и стали последней каплей.

Апогеем конфликта Лероса с Зеленским и Ермаком стал жест, который продемонстрировал нардеп во время заседания Верховной Рады, когда там находился президент. Лерос вышел к трибуне и вновь стал критиковать главу государства, а когда ему выключили микрофон, парламентарий не придумал ничего лучше, чем показать Зеленскому средний палец. На следующий день к депутату пришли силовики и предъявили подозрение в госизмене. На минуточку - в госизмене!

Но не скандал со средним пальцем стал причиной. Очевидно, что связано это в первую очередь с личными обидами Зеленского, который оскорбился таким отношением экс-«слуги». В отдельных случаях никакие скандалы не были причиной отставки. Вот несколько примеров.

В меморандуме «Слуги народа» прописано, что не допускается кнопкодавство. Это также являлось частью предвыборной кампании Зеленского. Он обещал, что при нем депутаты не будут замешаны в «кноподавстве». В противном случае за это депутаты должны будут добровольно сложить мандаты. В первый же год правления команды Зедепутаты от «СН» Елена Копанчук и Сергей Литвиненко были замечены за «кнопкодавством». Только никто от депутатского мандата не отказался. Парламентарии принесли извинения и отправили месячную зарплату на благотворительность.

Еще одним фигурантом скандала в стенах Верховной Рады стал Богдан Яременко. Он прям с рабочего места на своем смартфоне договаривался о покупке секс-услуг. Журналисты зафиксировали переписку на дисплее телефона Яременко. Он также остается «слугой», несмотря на секс-скандал.

Николай Тищенко также не был исключен из «Слуги народа», хотя его рестораны продолжали работать даже в условиях жесткого локдауна, когда остальные предприниматели, согласно решению властей, должны были закрыть свои заведения из-за распространения коронавируса. Тут все просто объясняется. Тищенко входит в близкий круг Зеленского, поэтому он еще и остается в президентской партии. Более того, Тищенко регулярно публично заявляет, что рейтинги у «Слуги народа» и лично у президента высокие, хотя различные социологические опросы показывают обратное. Но, по мнению Тищенко, это все заказ олигархов, с которыми они и борются. Хотя он не смог назвать ни одного крупного бизнесмена, который бы подвергся санкциям со стороны государства.

Зеленский окружил себя именно такими людьми как Тищенко. Президенту создали «теплую ванну», где у него высокий рейтинг, а рядом находятся люди, которые беспрекословно выполняют его команды. Но если ты имеешь свое мнение, то тебе не место во власти, о чем свидетельствует инцидент с Дмитрием Разумковым.

!! Отставка Разумкова

Одним из столпов президентской кампании Зеленского был Дмитрий Разумков. Он входил в Зе-команду и был там не последним человеком. Поэтому после прихода к власти Зеленского он стал спикером Верховной Рады. По сути, он был вторым человеком в стране, учитывая, что Украина - парламентско-президентская республика.

Но пути Зеленского и Разумкова разошлись. Спикер ВРУ не поддерживал многие решения правящей команды, несмотря на то что был ее частью. К примеру, на заседаниях СНБО он не голосовал за ввод санкций в отношении граждан Украины, он был против закрытия оппозиционных телеканалов. Дмитро Разумков решили снять за отклонение от политического курса команды. 7 октября 2021 года Верховная Рада лишила Разумкова должности спикера.

Разумков задолго до своей отставки начал сольную политическую карьеру, что, разумеется, не понравилось Зеленскому. Разумков постепенно обретает силу, о чем говорят многочисленные его встречи с западными политиками. Кроме того, известно, что Разумкова поддерживает один из украинских олигархов – Ринат Ахметов. Зеленский чувствует, что кресло под ним шатается, поэтому пытается устранить конкурента, даже несмотря на то, что он некогда был приближенным и помог прийти ему к власти.