Украина фото Нацбанк ввел в обращение новые банкноты номиналом 20 и 200 гривен

2021-11-19 21:36

Нацбанк Украины ввел в обращение новые памятные банкноты номиналом 20 и 200 гривен. Банкноты введены с 19 ноября. Они посвящены 30-летию независимости Украины. 

"Национальный банк Украины 19 ноября 2021 вводит в обращение памятные банкноты номиналами 20 и 200 гривен с нанесением на их лицевой стороне айдентики (символики) к празднованию 30-й годовщины независимости Украины", -  сообщает НБУ.

 

Памятная банкнота 20 гривен содержит все элементы защиты банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года с дополнительным нанесением на лицевой стороне, на месте водяного знака, трафаретной печатью краской OVMI айдентики – 30 лет Независимости Украины.

В обращение введено таких банкнот 30 тысяч.

Банкнота 200 гривен имеет все элементы защиты банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года с дополнительной айдентикой - 30 лет Независимости Украины.

Таких банкнот также выпущено 30 тысяч штук.

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