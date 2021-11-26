Политика Экс-глава ОП Андрей Богдан с юмором прокомментировал расследование по Ермаку и Зеленскому

2021-11-26 09:01

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал расследование журналистов о праздновании дня рождения руководителя Офиса президента Андрея Ермака, на котором побывал и президент Владимир Зеленский.

Празднование состоялось на территории государственной резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области.

 «Гласно звучит печальная и местами трагическая музыка... С грустным лицом соло поет Жека Лысый: «Черный лебедь, черный лебедь, что ты вьешься над пустой головой…»

Вариант финальной песни для зимнего «Квартала 95». Прощальный «Вечерний квартал» «Беги, Вова, беги», – написал Богдан в Facebook. 

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