Спорт Лучанин Богдан Мочульський здобув вже четвертий титул чемпіона світу з джиу-джитсу

2025-11-07 09:29

Корінний лучанин Богдан Мочульський здобув титул чемпіона світу з джиу-джитсу у ваговій категорії до 62 кілограмів у розділі файтинг. Чемпіонат світу проходив у Таїланді.

Зазначається, що у вирішальному поєдинку українець здобув перемогу над атлетом без прапора, але з російським паспортом, Романом Комаровим.

Для Мочульського це звання стало вже четвертим у його спортивній кар’єрі.

Крім того, на чемпіонаті світу срібні медалі отримали Олександра Яковенко (розділ неваза гі, до 52 кг) та Дар’я Гончаренко (файтинг, до 52 кг).

Також відбулися змагання для спортсменів у віці понад 35 років, де збірна України здобула п’ять медалей.

"Золото": Василь Новіков (M2 -94 кг неваза гі), Максим Петренко (M1 -85 файтинг)

"Срібло": Леонід Рубцов (М1 94+ файтинг), Анатолій Красножон (М3 -94 файтинг), Михайло Арцимович (М2 -85 неваза гі).

