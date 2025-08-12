ВІЙНА В Україні Генштаб ЗСУ спростував інформацію про нібито масштабний прорив ворожих військ на лінії Покровськ-Костянтинівка

2025-08-12 16:38

Протягом останньої доби з’явилася інформація про нібито прорив російських військ на одній із ділянок фронту на сході України. Ці дані не є достовірними та не відображають реальних фактів, повідомило Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ.

"Як відомо, рашисти застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля. Невелика ворожа група обійшла українські позиції за спробувала заховатися у нашому тилу, однак Сили оборони дають відсіч таким спробам. Подібна ситуація мала місце тиждень тому з проходом малої групи ДРГ у Покровську, яка для ворога не увінчалася успіхом", – йдеться в повідомленні.

Також ситуацію в районі міста Добропілля прокоментував речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро Віктор Трегубов.

"Певна кількість російських малих груп постійно підтримує тиск на українські позиції і намагаються обійти першу лінію, пробратися крізь кілзону і пройти за першу лінію українських позицій хоч тушкою, хоч чучелами. Себто будь-якими засобами проникнути і піти далі", – пояснив він.

За словами Трегубова, надалі ця група намагається вступити у вогневий контакт з українськими військами, або сховатися для подальшого накопичення сил.

"Треба розуміти, що це малі групи, декілька осіб. Їхня присутність фіксується, і тому на мапах з відкритих джерел здається що ось, о Боже, росіяни просунулися там на останній раз, здається, 12 кілометрів в глибину української території. Але треба розуміти, що мова не йде про те, що вони взяли цю територію під контроль. Мова йде про те, що на них пробралася мала група росіян у кількості, ну, десь 5-10 осіб. І це абсолютно не те, як воно виглядає на мапі. Це не те, що ось вони взяли під контроль ось той шлях, який вони пройшли. Ні, вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися в одному підвалі. І звісно потім туди побігли резерви українських сил, щоб їх з того підвалу вибивати і їх там знищувати", – розповів Трегубов.

Напередодні ексначальник штабу 12-ї бригади спецпризначення Азов Богдан Кротевич (позивний Тавр) звернувся до президента Володимира Зеленського із попередженням про надзвичайно складну бойову ситуацію, що виникла на лінії Покровськ-Костянтинівка.