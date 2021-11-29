Детали фото Что посмотреть в Национальной опере Украины в декабре 2021 - репертуар, даты, карантинные правила

2021-11-29 13:46

Декабрьский репертуар Национальной оперы Украины подарит зрителям встречу с лучшими образцами оперной и балетной классики в исполнении ведущих мастеров сцены. А праздничное настроение гарантировано создадут традиционные Новогодне-Рождественские Гала-концерты и ежегодный «марафон» из магических «Щелкунчиков», во время которого обязательно надо успеть загадать желание.

Начинает завершающий месяц года 2 декабря трогательный балет «Жизель» А.Адана (Жизель – Ольга Голица, Альберт – Виталий Нетруненко).

Также поклонников балетного искусства в этом месяце ожидают:

7 и 18 декабря – два одноактных балета «Кармен-сюита» и «Шехеразада»;

10 декабря – жемчужина мировой балетной классики «Лебединое озеро» П. Чайковского (Принц Зигфрид – Станислав Ольшанский, Одетта-Одилия – Юлия Москаленко);

21 декабря – «Сильфида» Германа Левенсхольда (Сильфида – Наталья Лазебникова, Джеймс – Александр Скулкин);

28 декабря – два одноактных балета: «Шопениана» (Анастасия Шевченко, Ирина Жаловская, Тимофей Быковец и др.) и балет «Широко закрытые глаза» (Наталия Мацак, Сергей Кривоконь, Юлия Кулик, Виктор Ищук), премьера которого недавно состоялась в рамках первого Международного фестиваля Balet.Ua.

А с 29 декабря начинается праздничный «марафон» из сказочных «Щелкунчиков».

Не менее интересен и разнообразен и оперный репертуар декабря:

3 декабря – «Флория Тоска» Дж. Пуччини (Флория Тоска – Оксана Крамарева, Марио Каварадосси – Валентин Дытюк, Барон Скарпиа – Александр Мельничук);

5 декабря – «Фауст» Шарля Гуно (Фауст – Дмитрий Иванченко, Мефистофель – Сергей Ковнир, Маргарита – Тамара Калинкина);

11 декабря – «Турандот» Дж.Пуччини (режиссер-постановщик – Марио Корради);

12 декабря – феерический «Севильский цирюльник» Дж. Россини в постановке Анатолия Соловьяненко;

14 декабря – «Любовный напиток» Г. Доницетти (Адина – Лилия Гревцова, Неморино – Дмитрий Кузьмин);

15 декабря – две одноактные комические оперы: «Служанка-госпожа» Перголези (Уберто – Андрей Маслаков, Серпина – Сусанна Чахоян) и «Джанни Скикки» Дж. Пуччини;

16 декабря – «Риголетто» Дж. Верди. Знаменитая «Песенка Герцога» прозвучит на этот раз в исполнении Дмитрия Иванченко;

17 декабря – японская трагедия «Мадам Баттерфлай» (Чио-Чио-Сан) Дж. Пуччини;

19 декабря - сказка в 2 действиях с хореографическими эпизодами и мультипликационными и проекционными эффектами «Сказка о царе Салтане» (режиссер-постановщик – Анатолий Соловьяненко, дирижер-постановщик – Николай Дядюра, художник-постановщик – Мария Левитская, хормейстер-постановщик – Богдан Плиш, балетмейстер-постановщик – Виктор Яременко);

22 декабря – «Кармен» Ж. Бизе (Кармен – Ирина Петрова, Хозе – Сергей Пащук, Микаэла – Ксения Бахритдинова-Кравчук, Эскамильо – Александр Мельничук);

24 декабря – концерт Гала Чайковский;

25, 26 декабря и 7 января - Новогодне-Рождественские Гала-концерты:

в канун Нового года и Рождества Национальная опера Украины подготовила праздничную программу. В программе концерта – фрагменты из известных опер, оперетт и балетных спектаклей в исполнении ведущих артистов театра. Так что новогоднее настроение гарантировано.

Встречайте самый сказочный месяц года с Национальной оперой Украины!

Важно! В репертуаре театра возможны изменения – подробная афиша ближайших мероприятий на сайте театра.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 1236 от 09.12.2020 года (с изменениями) и решению постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС КГГА (протокол № 68), посещение театра возможно при:

Наличии COVID-сертификата о полной вакцинации («зеленые сертификаты» - оригинал документа или через мобильное приложение Портала «Дія») или негативного результата ПЦР-теста COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, произведенный в течение не более 72 часов или Документ о выздоровлении лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала «Дія».

Документы будут проверять при входе в Национальную оперу Украины, а их отсутствие будет основанием для отказа зрителю в посещении театра.

Просим Вас заранее позаботиться об их наличии.

Обращаем ваше внимание, что в фойе Национальной оперы Украины работает пункт экспресс-тестирования на COVID-19. Услуга платная – 250 грн.

Также неизменными остаются обязательное соблюдение зрителями масочного режима и социальной дистанции, а заходя в театр необходимо пройти температурный скрининг.