Декабрьский репертуар Национальной оперы Украины подарит зрителям встречу с лучшими образцами оперной и балетной классики в исполнении ведущих мастеров сцены. А праздничное настроение гарантировано создадут традиционные Новогодне-Рождественские Гала-концерты и ежегодный «марафон» из магических «Щелкунчиков», во время которого обязательно надо успеть загадать желание.
Начинает завершающий месяц года 2 декабря трогательный балет «Жизель» А.Адана (Жизель – Ольга Голица, Альберт – Виталий Нетруненко).
Также поклонников балетного искусства в этом месяце ожидают:
Не менее интересен и разнообразен и оперный репертуар декабря:
25, 26 декабря и 7 января - Новогодне-Рождественские Гала-концерты:
в канун Нового года и Рождества Национальная опера Украины подготовила праздничную программу. В программе концерта – фрагменты из известных опер, оперетт и балетных спектаклей в исполнении ведущих артистов театра. Так что новогоднее настроение гарантировано.
Встречайте самый сказочный месяц года с Национальной оперой Украины!
Важно! В репертуаре театра возможны изменения – подробная афиша ближайших мероприятий на сайте театра.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 1236 от 09.12.2020 года (с изменениями) и решению постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС КГГА (протокол № 68), посещение театра возможно при:
Наличии COVID-сертификата о полной вакцинации («зеленые сертификаты» - оригинал документа или через мобильное приложение Портала «Дія») или негативного результата ПЦР-теста COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, произведенный в течение не более 72 часов или Документ о выздоровлении лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала «Дія».
Документы будут проверять при входе в Национальную оперу Украины, а их отсутствие будет основанием для отказа зрителю в посещении театра.
Просим Вас заранее позаботиться об их наличии.
Обращаем ваше внимание, что в фойе Национальной оперы Украины работает пункт экспресс-тестирования на COVID-19. Услуга платная – 250 грн.
Также неизменными остаются обязательное соблюдение зрителями масочного режима и социальной дистанции, а заходя в театр необходимо пройти температурный скрининг.