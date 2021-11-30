Украина В СБУ раскрыли первые детали расследования попытки госпереворота, о которой заявил Зеленский

2021-11-30 08:25

Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве касательно совершения действий, направленных на захват государственной власти.

Как сообщается на сайте СБУ, производство открыто по статье о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ч.1 ст.109 УК Украины). К этому причастны отдельные граждане Украины и РФ.

"О ходе расследования будет сообщено впоследствии", – добавили в СБУ.

Напомним, 26 ноября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что на Банковой есть информация, что в начале декабря в Украине планируют переворот, в который пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова.