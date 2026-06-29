ВІЙНА В Україні Полковника СБУ засудили до довічного позбавлення волі за держзраду

2026-06-29 11:33

Довічне позбавлення волі отримав полковник СБУ Козюра, який працював на фсб

Полковника СБУ Дмитра Козюру засудили до довічного позбавлення волі за передачу таємних даних російським спецслужбам.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Козюра був колишнім начальником штабу Антитерористичного центру при СБУ.

Його визнали винним у державній зраді в умовах воєнного стану.

“Полковник мав доступ до державної таємниці та відповідав за координацію боротьби з тероризмом.

У березні 2018 року у Відні його завербувало фсб рф.

За грошову винагороду він зобов'язався збирати й передавати російським спецслужбам оборонні відомості, в тому числі дані, що становлять державну таємницю”, - розповів Кравченко.


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