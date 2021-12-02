Украина Украинцы за ноябрь купили в банках рекордный объем валюты, – Нацбанк

2021-12-02 20:20

В ноябре 2021 года украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 332,4 млн долларов (в эквиваленте) и купили на 2 697,7 млн долларов.

Чистая покупка валюты составила 365,3 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В ноябре граждане Украины продолжили покупку валюты, увеличив ее до максимума с начала года.

С начала 2021 года население в целом продало валюты на 23 450,6 млн долларов и купило на 22 102,7 млн долларов.

Чистая продажа составила 1 347,9 млн долларов.

Как мы уже писали, в ноябре текущего года ситуация на валютном рынке Украины резко менялась: в течение первой половины месяца гривна укреплялась, во второй половине — девальвировала.

В начале месяца предложение иностранной валюты значительно превышало спрос на нее. Главными источниками иностранной валюты в этот период были экспортная выручка предприятий АПК и ГМК, а также средства, поступившие от нерезидентов.

Во второй половине ноября гривна ослабла из-за значительного роста спроса на иностранную валюту со стороны энергетических компаний и психологических факторов: накопление войск восточного соседа на границе с Украиной.