Політикам, чиновникам та суддям дозволили не підтверджувати джерела своїх статків

Нацбанк дозволив банкам НЕ вимагати підтвердження джерела статків від осіб зі статусом PEP (політики, нардепи, судді, міністри, керівники держорганів), — ЗМІ.
Для цього необхідно дотримуватися 3 умов:
▪️Низький ризик операцій — клієнт не мав порушень і не викликає підозр у банку.
▪️Немає підозр у відмиванні коштів або фінансуванні тероризму.
▪️Рахунки використовуються переважно для зарплати чи соцвиплат або обіг не перевищує 400 тис. грн на місяць.
У таких випадках політики та чиновники можуть не надавати документи про походження коштів.