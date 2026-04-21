Курйози Політикам, чиновникам та суддям дозволили не підтверджувати джерела своїх статків

2026-04-21 08:24

Нацбанк дозволив банкам НЕ вимагати підтвердження джерела статків від осіб зі статусом PEP (політики, нардепи, судді, міністри, керівники держорганів), — ЗМІ.

Для цього необхідно дотримуватися 3 умов:

▪️Низький ризик операцій — клієнт не мав порушень і не викликає підозр у банку.

▪️Немає підозр у відмиванні коштів або фінансуванні тероризму.

▪️Рахунки використовуються переважно для зарплати чи соцвиплат або обіг не перевищує 400 тис. грн на місяць.

У таких випадках політики та чиновники можуть не надавати документи про походження коштів.