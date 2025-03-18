Экономика Украинцев сейчас беспокоят не инфляция и рост курса доллара, а вопросы поиска работы

2025-03-18 16:38

Индекс потребительских настроений украинцев в феврале 2025 года вырос на 0,7 пункта и составляет 76,3 пункта. Украинцев теперь меньше беспокоит рост цен и курса доллара. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения уменьшился и составляет 53,3 п., что на 4,6 п. ниже уровня этого показателя в январе. Индекс экономических ожиданий в феврале вырос на 4,2 п. и составляет 91,6 п.

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы в феврале вырос на 1 п. и составляет 123,1 п. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 3,9 п. и составляет 181,4 п.. Индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 8,8 п. и составляет 158,3 п.

"Наблюдается продолжение умеренно позитивной динамики по экономическим ожиданиям. При этом, наблюдается незначительное снижение индекса текущего положения (уменьшился как индекс материального положения, так и целесообразности крупных покупок", - комментируют аналитики Info Sapiens.