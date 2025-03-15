ВОЙНА В Украине Сколько украинских беженцев получили временную защиту в странах Европейского Союза

2025-03-15 16:45

Почти 4,3 миллиона украинцев, уехавших из страны из-за полномасштабного вторжения рашистов, получили временную защиту в странах Европейского Союза. Об этом сообщается на официальном сайте ЕС.

"По состоянию на 31 января 2025 года почти 4,3 миллиона граждан стран, не входящих в ЕС, покинувших Украину в результате российской агрессии против Украины, имели временный статус защиты в ЕС", - говорится в сообщении.

Странами ЕС, принявшими наибольшее количество бенефициаров временной защиты из Украины, стали:

  1. Германия (1 170 250 человек; 27.3% от общего числа стран ЕС);
  2. Польша (993 015; 23.2%);
  3. Чехия (394 985; 9.2%).

По сравнению с концом декабря 2024 года общее количество находящихся под временной защитой в ЕС лиц на конец января увеличилось на 25 530 (+0.6%).

Наибольший абсолютный прирост числа бенефициаров наблюдался в Германии (+8 800; +0.8%), Чехии (+6 360; +1.6%) и Испании (+3 050; +1.3%).

Число лиц, находящихся под временной защитой, сократилось в следующих странах:

  • Дания (-2 245; -6.1%),
  • Франция (-660; -1.1%);
  • Австрия (-420; -0.5%);
  • Литва (-155; -0.3%).

По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС наивысшее соотношение получателей временной защиты на тысячу человек наблюдалось в Чехии (36,2), Польше (27,1) и Эстонии (26,0), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,5 на тысячу человек.

Граждане Украины составляют более 98,4% общего количества бенефициаров.

  • взрослые женщины - 44,8%;
  • дети - 31,8%;
  • взрослые мужчины - 23,4%.
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