2021-12-04 15:12

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью телеканалу UkrLive заявил, что прокуратура в одном из своих абсурдных обвинений так и написала о нем - не согласен с властью.

Виктор Медведчук признался, что сначала думал, что это была ревность власти, а потом понял, что это - месть.

"С чего это началось вы хорошо помните - закрыли оппозиционные каналы. Незаконно закрыли во внесудебном порядке подписанием незаконных указов, которые осветили абсурдное неполномочное решение Совета национальной безопасности и обороны. Начались уголовные преследования членов "Оппозиционной платформы - За жизнь", в том числе меня, моего коллеги и собственника этих каналов Тараса Козака, это что? Это ревность? Да. Это то, что начиналось с ревности, а превратилось в грубую примитивную никчемную и незаконную месть, и эта месть продолжается и сегодня. Более того, теми действиями, хотя они были и преступными, власть повысила себе рейтинги", - отметил политик.

Он напомнил, что потом пошло незаконное изъятие лицензий во внесудебном порядке, так называемая контрабанда, которая таковой не являются и судом так и не признана, потом пошло замораживание активов и наложение санкций на бизнесменов, которые не так смотрели на Зеленского и не поддерживали его, а то и смели критиковать.

"Ведь именно это записано в одном из обвинений и в отношении меня, что Медведчук и ОПЗЖ не согласны с властью, и поэтому дальше перечисляется вот этот абсурд, который ничем не подтвержден. Абсурд примитивный, абсурд, который ничего общего не имеет ни с юриспруденцией, не с правовым государством, и является грубым нарушением Конституции и законов", - подчеркнул Виктор Медведчук.

Народный депутат добавил, что ОПЗЖ знает, как выйти из этой ситуации и что надо делать.

"На первом месте мы должны восстановить наше государство как правовое. Обеспечить выполнение законных прав обязанности свободы. Мы должны строить прагматическую экономику, восстанавливать отношения с Российской Федерацией и странами СНГ. Мы должны восстановить социальную справедливость и наполнить реальным содержанием социальной программы. Мы знаем, как это сделать, мы знаем, где взять деньги, что надо сделать для экономики, мы готовы к этому и мы одновременно говорим, что власть не имеет ни политической воли, ни профессиональной подготовки", - резюмировал Медведчук.