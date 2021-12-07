Детали фото В Киеве открылась выставка известного украинского художника Юрия Шаповала

2021-12-07 14:18

В Музее Киева открылась выставка социальной сатиры Юрия Шаповала. Полтавский художник представил работы, над которыми работал последние три года.

Ведущая тема художественных серий Юрия Шаповала – становление демократии в Украине и процесс формирования политического сознания. Серия, в которой Юрий Шаповал реактуализировал образ поэта Тараса Шевченко как активного участника протестных событий в Украине 2014-2015 годов, принесла художнику популярность и стала международным мемом. Художник работает с традиционным инструментарием импрессионизма, а сюжеты его картин -моментальная рефлексия социальных и политических процессов.

Юрий Шаповал подчеркивает стереотипы мышления, приводящие к логическим погрешностям или парадоксальным выборам. Бытовые шутки, содержащие потенциал украинского мема, имеют гораздо больше политического, чем кажется на первый взгляд. Мемом становится тот текст, который получил вирусную известность. С точки зрения культуры такая популярность является показателем жизнеспособности идеи.

Сюжеты Шаповала хорошо узнаваемы. В них зафиксирована та самая ирония бытового, под которой скрывают необходимость взять на себя ответственность за поступки и ответы. Это — обращение к системам защиты, которые превращают политическую активность в мем во избежание травмы от реальности. С одной стороны, возможностью совместно организовать общественную жизнь страны граждане обязаны тысячам жизней активистов, воинов, волонтеров. С другой стороны, пространство собственно политического действия и мнения конкурирует с развлекательным медиаконтентом с самого начала независимости Украины. На понятных примерах Шаповала прослеживается непосредственная связь с культурными кодами, которые трансформируют политическое в сатирическое, и наоборот – сатирическое в политическое.

Юрий Шаповал родился в 1984 году в Полтаве, где живет и работает по сей день. Художник работает с живописью и графикой, обращается к социальной сатире и бытовым сюжетам. Практики Шаповала посвящены отображению типичных для массовой украинской культуры способам прорабатывать травматические вопросы с помощью юмора.

Выставка будет действовать до 19 декабря 2021 года на третьем этаже Музея Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7).