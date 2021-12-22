Детали фото В музее Киева открылась выставка уникальных гобеленов Ольги Пилюгиной

2021-12-22 13:39

На выставке представлены новые, а также уже ставшие известными работы художницы разных лет.

В основе экспозиции - произведения-размышления на темы стремления человеческой души к познанию истины, самосовершенствованию, окрыляющей и вдохновляющей любви, любви к родному краю, любования окружающим миром. В подавляющем большинстве это композиции с птицами, несущиеся навстречу друг другу в предвкушении радостных объятий, или направленные в едином полете вверх к свету.

Каждый гобелен – это определенный период жизни, состояние, настроение, мысли, особые переживания. Это рассказы с глубочайшим содержанием и символизмом.

Произведения выполнены в древней технике двустороннего гладкого ручного ткачества натуральными шерстяными нитями. Они привлекают глубиной сочетания традиций и современности, своеобразной фактурой, теплом и особой цветовой гармонией.

Некоторые работы выполнены в ограниченной цветовой гамме натуральных некрашеных оттенков шерсти, дополненных крашеными. Такое сочетание символизирует гармоничное сосуществование природы и человека.

На выставке представлены современные тематические монументальные орнаментальные произведения в авторском стиле, созданном на основе лучших традиций украинского ковра и характерных черт украинского барокко, пропущенных сквозь призму личного видения художницы. В том числе гобелены, признанные лучшими на Всеукраинских выставках-конкурсах «Лучшее произведение года». В основе этих композиций вечный символ рода – «Дерево жизни», прорастающее из глубины веков в настоящее. Это связь поколений, прошлого, настоящего и будущего, любовь к традициям и родной культуре.

НАША СПРАВКА:

Ольга Пилюгина посвятила свою жизнь искусству гобелена. Это наследственное занятие, ведь родилась она в семье художников и выросла в художественной среде. Творческий путь художницы пролегает через исследование и изучение лучших традиций ковроткачества. Ольга Пилюгина – заслуженный мастер народного творчества Украины, член Национального союза художников Украины и Национального союза мастеров народного искусства Украины, доцент кафедры изобразительного искусства Национального университета «Полтавская политехника им. Юрия Кондратюка», обладатель гранта Президента Украины, стипендиат Президента Украины 2012-2015 годов. Автор серии монументальных гобеленов «Коврова Украина», шесть из которых были признаны лучшими произведениями года в Украине на Всеукраинских выставках-конкурсах «Лучшее произведение года» (2014…2020) под эгидой Министерства культуры Украины. Участник более 400 международных, всеукраинских, региональных и семейных выставок, в том числе 17 персональных, среди которых выставки в Национальном банке Украины, Верховной Раде Украины, Национальной академии искусств Украины, ведущих музеях и галереях, дипломатических представительствах и культурных центрах в Украине и за рубежом .

Выставка будет принимать посетителей до 10 января.

Адрес: МВЦ современного искусства, Киев, ул. Б. Хмельницкого, 7