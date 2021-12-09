Мир Алек Болдуин заявил, что на съемках Раста спустил курок под руководством оператора

2021-12-09 09:03

По словам Алека Болдуина, он не мог даже помыслить, что застрелил оператора Галину Хатчинс на съемках вестерна «Раст». Он полагал, что у кинематографистки случился сердечный приступ или же она упала в обморок из-за некого иного недуга.

«Не верил, что Галина застрелена. Как и другие, не мог понять, может, это сердечный приступ? Не было даже мысли, что в пистолете был боевой патрон», - признался актёр в недавнем интервью АВС.

Он отметил, что спустил курок, репетируя под руководством оператора. Ранее первый помощник постановщика сообщил актёру о том, что пистолет «холодный». По сути, это значит, что он не мог стрелять боевыми патронами.

«Она была рядом с направленной камерой, показывая мне под каким углом держать револьвер. Я вытащил его, однако он не предназначен для выстрелов под таким углом. Я не стрелял в сторону камеры, а держал оружие так, как она велела держать, и оно было по направлению к её плечу. Я взвёл курок револьвера, и она сказала: «Просто представь, как будешь делать это, постарайся сделать это». Тогда я спустил курок», - вспоминает актёр.