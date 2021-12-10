Мир документ Съемочная группа вестерна Ржавчина встала на защиту Алека Болдуина

2021-12-10 16:28

Американский актер и продюсер Алек Болдуин опубликовал в Instagram письмо команды фильма Ржавчина, в котором члены съемочной группы защищают проект на фоне гибели оператора Галины Хатчинс.

"Описание съемок Ржавчины как безалаберной, опасной и эксплуататорской работы ошибочны и отвлекают от самого важного – памяти о Галине Хатчинс и необходимости модернизировать устаревшую технику безопасности и обращения с огнестрельным оружием в киноиндустрии", – говорится в заявлении команды, которое подписали 25 человек.

Авторы указали, на площадке царил "высокий моральный дух", а график работы и заработная плата были справедливыми и соответствовали ожиданиям.