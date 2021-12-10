Мир документ Съемочная группа вестерна Ржавчина встала на защиту Алека Болдуина

2021-12-10 16:28

Американский актер и продюсер Алек Болдуин опубликовал в Instagram письмо команды фильма Ржавчина, в котором члены съемочной группы защищают проект на фоне гибели оператора Галины Хатчинс.

"Описание съемок Ржавчины как безалаберной, опасной и эксплуататорской работы ошибочны и отвлекают от самого важного – памяти о Галине Хатчинс и необходимости модернизировать устаревшую технику безопасности и обращения с огнестрельным оружием в киноиндустрии", – говорится в заявлении команды, которое подписали 25 человек.

Авторы указали, на площадке царил "высокий моральный дух", а график работы и заработная плата были справедливыми и соответствовали ожиданиям.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Алек Болдуин заявил, что на съемках Раста спустил курок под руководством оператора

2021-12-09 09:03

Тарифы на коммуналку будут расти волнами: когда и на сколько увеличатся цифры в платежках

2021-12-08 18:20

Раскрыв правду о трагедии на съемках Ржавчины, Алек Болдуин удалил аккаунт в Twitter

2021-12-06 13:03

Официальный курс доллара растет пятый день подряд

2021-11-17 20:00

Еще новости в разделе "Мир"

документ Съемочная группа вестерна Ржавчина встала на защиту Алека Болдуина

2021-12-10 16:28

Беларусь срочно готовится к отключению от международной платежной системы SWIFT

2021-12-10 13:11

Медики рассказали, какие новогодние игрушки опасны для здоровья

2021-12-09 19:40

Есть первая страна мира, где вводят пожизненный запрет на продажу сигарет рожденным после 2008 года

2021-12-09 15:45
Все статьи раздела "Мир"

Мир

документ Съемочная группа вестерна Ржавчина встала на защиту Алека Болдуина 2021-12-10 16:28
Беларусь срочно готовится к отключению от международной платежной системы SWIFT 2021-12-10 13:11
Медики рассказали, какие новогодние игрушки опасны для здоровья 2021-12-09 19:40
Есть первая страна мира, где вводят пожизненный запрет на продажу сигарет рожденным после 2008 года 2021-12-09 15:45