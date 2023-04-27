Мир Алек Болдуин опять взялся за оружие на съемках фильма Ржавчина

2023-04-27 13:35

Алек Болдуин вернулся к съемкам через полтора года после трагедии с украинкой Галиной Хатчинс на съемочной площадке фильма Ржавчина. После того, как со звезды сняли обвинения в убийстве оператора, он снова предстал с ружьем в руках. Об этом пишет New York Post.

Более того, актера заметили тогда, когда он держал оружие задом наперед. При этом неизвестно, было ли это частью сцены.

Как известно, ранее Болдуин достиг с мужем покойной Хатчинс соглашения. Согласно договору, часть прибыли от проката картины уйдет семье погибшей.

Однако от Болдуина требуют компенсацию украинские родственники Хатчинс - ее родители и сестра. Адвокаты против этого. Они считают, что претензии ошибочны. Сам Болдуин утверждал, что не нажимал на курок пистолета и заявил о своей неуклюжести. Обвинения в убийстве также были предъявлены оружейнице съемочной команды Ханне Гутьеррес-Рид. Ее дело по-прежнему на рассмотрении.

subscriber subscriber

Еще по теме

документ Съемочная группа вестерна Ржавчина встала на защиту Алека Болдуина

2021-12-10 16:28

Алек Болдуин заявил, что на съемках Раста спустил курок под руководством оператора

2021-12-09 09:03

Раскрыв правду о трагедии на съемках Ржавчины, Алек Болдуин удалил аккаунт в Twitter

2021-12-06 13:03

Застреливший оператора Галину Хатчинс Алек Болдуин требует, чтобы на съёмках всегда присутствовала полиция

2021-11-15 09:40

Еще новости в разделе "Мир"

Алек Болдуин опять взялся за оружие на съемках фильма Ржавчина

2023-04-27 13:35

Как получить максимум от маски для волос?

2023-04-26 09:35

Украина провела успешную операцию по эвакуации мирных граждан из столицы Судана

2023-04-25 14:32

США снизили уровень своего представительства в Совбезе ООН

2023-04-24 15:39
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Алек Болдуин опять взялся за оружие на съемках фильма Ржавчина 2023-04-27 13:35
Как получить максимум от маски для волос? 2023-04-26 09:35
Украина провела успешную операцию по эвакуации мирных граждан из столицы Судана 2023-04-25 14:32
США снизили уровень своего представительства в Совбезе ООН 2023-04-24 15:39