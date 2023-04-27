Мир Алек Болдуин опять взялся за оружие на съемках фильма Ржавчина

2023-04-27 13:35

Алек Болдуин вернулся к съемкам через полтора года после трагедии с украинкой Галиной Хатчинс на съемочной площадке фильма Ржавчина. После того, как со звезды сняли обвинения в убийстве оператора, он снова предстал с ружьем в руках. Об этом пишет New York Post.

Более того, актера заметили тогда, когда он держал оружие задом наперед. При этом неизвестно, было ли это частью сцены.

Как известно, ранее Болдуин достиг с мужем покойной Хатчинс соглашения. Согласно договору, часть прибыли от проката картины уйдет семье погибшей.

Однако от Болдуина требуют компенсацию украинские родственники Хатчинс - ее родители и сестра. Адвокаты против этого. Они считают, что претензии ошибочны. Сам Болдуин утверждал, что не нажимал на курок пистолета и заявил о своей неуклюжести. Обвинения в убийстве также были предъявлены оружейнице съемочной команды Ханне Гутьеррес-Рид. Ее дело по-прежнему на рассмотрении.