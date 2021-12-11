Украина Эксперт спрогнозировал стремительное подорожание хлеба: причины

2021-12-11 10:30

Когда и на сколько может подорожать хлеб

Несмотря на то, что в 2021 году аграрии собрали рекордный урожай зерновых, на внутреннем рынке образовался дефицит качественной пшеницы. А это в свою очередь приведет к росту цен на хлеб.

Как отметил глава "Союза украинского селянства" Иван Томич, о том, что на внутреннем рынке возникнут проблемы, было ясно уже летом.

"Оценив ситуацию, трейдеры приняли решение как можно больше скупить качественной пшеницы II-III классов и вывезти ее, пока не поднялся шум", - отметил он.

По словам Томича, виновато в такой ситуации украинское правительство, ведь оно "проспало" проблему.

"Здесь ситуация еще более сложная, потому что качественной пшеницы II класса практически нет. При том, что до нового урожая еще очень далеко, и у нас уже возникает дефицит", - отметил эксперт.

Это, по прогнозам Томича, уже приведет к подорожанию хлеба на 35% до сентября 2022 года. Такой рост окажется в три раза выше, чем привычный для украинцев. Обычно цены за год поднимаются на 10-12%. Это значит, что хлеб, который сегодня стоит 20 гривен до следующей осени подорожает до 25-28 гривен.

Скажется дефицит и на качестве хлеба. В ближайшее время ассортимент хлебобулочных изделий сократится.

"Качественного хлеба будет меньше. Кроме этого, уменьшится количество и ухудшится качество макаронных изделий", - говорит Иван Томич.