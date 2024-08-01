Политика Зеленский назвал три причины продвижения войск роССии

2024-08-01 19:15

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главные причины продвижения войск России на востоке.

Об этом он сообщил в интервью Le Monde.

Так, Зеленский назвал три таких причины, по которым Россия продолжает свое наступление на востоке и имеет определенные успехи.

По его словам, одной из них является недостаточное обеспечение бригад. Они уже готовы к выполнению задач, однако лишь часть из них получила необходимую комплектацию.

"Мы подготовили 14 бригад, это уже не секрет. Это бригады, которые должны защищать нашу территорию и должны быть резервами для того, чтобы мы ротационно отпускали ребят отдохнуть, а эти бригады их замещали. И все очень просто. Когда мы говорили и готовили соответствующие пакеты, это укомплектация 14 этих бригад. Если из 14 бригад укомплектованы только три, сможем ли мы остановить россиян?" - объяснил лидер Украины.

Президент также уточнил, что новые пакеты военной помощи от партнеров направят на укомплектование именно этих бригад, но в то же время военные, которые сейчас на фронте, также нуждаются в вооружении.

Зеленский считает, что когда Украина сможет обеспечить оружием хотя бы 10 из 14 подготовленных бригад, тогда можно будет говорить о том, чтобы остановить оккупантов.

"Вот вам и ответ, когда мы сможем их остановить. Мы их сможем остановить, безусловно. Но есть вот такая стоимость, потому что стоимость - это время. Время, пока укомплектуем бригады. А время - это жизни людей. Первая причина. Я думаю, что она самая главная, эта причина", - сказал он.

Второй причиной Зеленский назвал то, что россияне боятся отступать.

"Если они отступят, их убьют. Это абсолютная правда. Мы никогда не сможем себе этого позволить, никогда. Нелогично бороться за жизнь человека, не сохранив ее. Россияне не хотят об этом думать. Путин равнодушен, он не считает погибших", - подчеркнул президент.

А вот третьей причиной является невозможность использовать западное оружие так, как Украина считает необходимым.

"И вот вам третья причина. Возможность использовать это оружие так, как нам нужно. И я считаю, что это серьезный вызов, что мы не можем использовать это оружие так, как нам нужно, чтобы останавливать врага", - добавил лидер Украины.