ВОЙНА В Украине В ТЦК назвали уважительные причины неявки в военкомат: что надо сделать

2024-05-29 20:48

 

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому военнообязанным гражданам приходят повестки.

Есть несколько уважительных причин неявки лица в ТЦК и СП. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на брифинг начальника отдела воинского учета Олега Чугуенко и заместителя начальника областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Андрея Якунина, который состоялся в Запорожской ОВА.

  • стихийное бедствие;
  • болезнь гражданина;
  • военные действия, которые объективно препятствуют появиться в ТЦК;
  • смерть близкого родственника.

Отмечается, что о причинах неприбытия в ТЦК и СП надо оповестить любым удобным способом. Сообщить об этом можно даже по телефону.

Однако есть ограничения в сроках. Сделать это следует не позднее трех дней от даты, указанной в повестке. В то же время в течение семи дней со дня уведомления необходимо явиться в ТЦК.

Мобилизация в Украине - 2024

Народный депутат Валентин Наливайченко заявил, что в Украине сокращают сроки подготовки мобилизованных с 2 месяцев до 1,5. По его словам, причина заключается в большом наплыве людей и недостатке учебных центров.

Тем временем в Раде рассматривают возможность продления срока на обновление учетных данных с 60 дней до 150. Система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные, пояснил нардеп Владимир Арьев.

Отметим, что представители Запорожского областного ТЦК объясняли: военнообязанные украинцы могут получить штраф, если нарушат правила воинского учета. Речь идет о сумме от 17000 до 25000 гривень.

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