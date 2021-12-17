Мир фото Самая первая страница Википедии продана на аукционе за 750 тысяч долларов

2021-12-17 15:15

Самая первая страница Википедии ушла с молотка на аукционе Christie в виде NFT-токена за 750 тысяч долларов. Об этом говорится на сайте аукционного дома.

Вырученные деньги пойдут на благотворительность и развитие социальной сети WT.Social, которую запустили два года назад.

Страница появилась 15 января 2001 года. На ней сооснователем Википедии Джимми Уэйлсом было написано "Hello, World!".

Вскоре эта страница снова появится в интернете. Отредактировать ее сможет каждый желающий. Но спустя пять минут после редактирования она будет возвращаться в исходное состояние.

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