Украина Выплата "Вовиной тысячи": как украинцам будут выдавать "живые" карточки с деньгами

2021-12-22 20:40

Более 4 миллионов украинцев воспользовались возможностью потратить тысячу на полную вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко во время брифинга, говорится на сайте Урядовий портал.

Она напомнила, насколько программа “еПоддержка” важна, как для украинцев, так и для развития бизнеса: “Сегодня во время пандемии COVID-19, гражданам и бизнесу нужна поддержка со стороны государства, поэтому Правительство, по инициативе Президента Украины, запустило программу “еПоддержка” , которая, с одной стороны, стимулирует людей вакцинироваться от COVID-19, с другой – поддерживает секторы экономики, наиболее пострадавшие от карантинных ограничений. Это креативные индустрии, книгоиздательство, спортивная и транспортная отрасли» .

Министр экономики напомнила, что в тестовом режиме программа "еПоддержка" работала в период с 13 по 18 декабря, а официально ее запустили с 19 декабря.

За это время:

5,5 миллиона украинцев открыли карты в банках;

4,5 миллиона – подали заявки в "Дию" на получение выплат;

более 2,3 миллионов украинцев уже получили выплату в 1000 грн.

Более 206 млн. грн. из выплаченных средств украинцы уже потратили. По статистике, чаще всего украинцы покупали книги, ходили в кинотеатры и театры.

Юлия Свириденко отметила, что программу расширят со второй половины января 2022 года и тысячу за вакцинацию украинцы старше 60 лет смогут потратить на приобретение медикаментов.

На сегодняшний день известно, что программа "еПоддержка" продлится год - до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов.

Отмечается, что на первом этапе деньги можно получить через приложение "Дия", это быстрее и проще всего.

На втором этапе, который планируется на 2-3 квартал 2022 года, будет разработан альтернативный офлайн-механизм, чтобы люди, не имеющие смартфонов, также смогли беспрепятственно получить свои выплаты. Как это будет происходить, пока неизвестно. Также на втором этапе, в 2022 году, рассматривается возможность выдачи физических банковских карт.