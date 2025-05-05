Политика Швеция будет выплачивать по 32 тысячи евро мигрантам, которые согласятся покинуть страну

2025-05-05 12:35

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о "крайней необходимости установить контроль над миграцией" и предложил существенно увеличить денежную помощь для мигрантов, которые добровольно возвращаются на родину. Об этом он сказал в интервью Euronews.

По словам Кристерссона, сумма выплат вырастет с €900 до €32 000 на одного взрослого человека. Это увеличение составляет более 3400%.

"Мы фактически копируем датскую модель и значительно повышаем сумму, чтобы тем, кто понимает, что им лучше вернуться домой, было легче это сделать — тем, кто по разным причинам не чувствует, что в Швеции у них хорошо устроенная жизнь", — сказал премьер.

Предложение планируют реализовать с 1 января 2026 года. Как уточнил Кристерссон, на этот шаг его вдохновила модель Дании, которая определила целевую группу в 22 000 человек.

"Не думаю, что это действенный способ для множества людей, но у нас действительно наблюдается проблема с интеграцией. Если люди, которые имеют законное право оставаться в Швеции, по сути не интегрируются и не ценят шведский образ жизни, тогда, возможно, они задумаются о возвращении в страну происхождения", — заявил он.

Кристерссон также выразил решительную поддержку регулируемой миграционной политике, в частности Пакту ЕС по миграции, и подчеркнул недопустимость того, что лица с отказом в предоставлении убежища остаются в Европе.

"Сейчас около 80% тех, кому отказано в предоставлении убежища, все равно остаются в Европе. В Швеции это просто неприемлемо. Нам удалось сократить эту цифру до примерно 20%. Так что у нас есть абсолютная необходимость взять миграцию под контроль", — подчеркнул он.